Ellen Lee DeGeneres, la célèbre comédienne américaine, a un an de plus aujourd’hui, le 26 janvier. Elle est très appréciée pour avoir fait rire les gens dans son émission The Ellen DeGeneres qui a accueilli de nombreuses célébrités en plus de 18 saisons à la télévision jusqu’à présent. En dehors de plusieurs comédies de stand-up à succès, d’émissions de chat, de séries Web, de récompenses et de doublage, Ellen a beaucoup de choses que ses fans peuvent savoir sur elle.

Elle est devenue une personnalité forte et audacieuse à la télévision lorsqu’elle est sortie en tant que lesbienne lors d’une apparition dans The Oprah Winfrey Show, en 1997. Depuis, elle a été associée à plusieurs programmes pour mettre en lumière les problèmes LGBT. En 2008, elle a épousé sa petite amie de longue date Portia de Rossi.

Ellen est également connue pour avoir remporté plusieurs autres réalisations. Elle a écrit quatre livres, lancé sa propre maison de disques nommée Eleveneleven, une société de production nommée «A Very Good Production» et une marque de style de vie ED Ellen DeGeneres qui commercialise une collection de vêtements, d’articles pour bébés et animaux de compagnie.

Alors qu’elle célèbre son 63e anniversaire cette année, faites-nous savoir plus à travers elle et les profils Instagram de son partenaire.

Un joli post de remerciement où, avec son partenaire, Ellen souhaite à tous un joyeux Thanksgiving.

Cette image est amusante à regarder. Ellen regarde la caméra par-dessus ses épaules tandis que Portia rit aux éclats de (probablement) quelque chose de drôle qu’Ellen aurait pu dire. La description rend les choses plus claires…

Une adorable vidéo d’Ellen en train de savourer un repas préparé par sa femme Portia! Regardez comment les deux s’amusent seuls …

Encore une vidéo de cuisine adorable… Nous étions tous des ninjas de cuisine pendant le verrouillage mais ces deux-là semblent être au niveau supérieur, se faufilant par derrière et se tirant sur des vidéos, c’est juste amusant à regarder.

Une autre vidéo intéressante autoportée par Ellen et Portia à l’arrière raconte à quoi ressemblait la nouvelle normalité pour eux … Indice: C’est plus que juste cuisiner.

Nous souhaitons à Ellen un très joyeux anniversaire!