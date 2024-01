“Belle structure dans un emplacement parfait”, déclare un commentateur

Dans la mise à jour des commentaires de cette semaine, les lecteurs discutent d’un pavillon de café et d’une cour en miroir sur le site du Old War Office à Whitehall, Londres.

Conçu par DaeWha Kang Design, le pavillon circulaire possède une façade en verre et des panneaux de toit en acier inoxydable miroir.

“Un ajout moderne à un ancien classique”

Les lecteurs étaient divisés. Certains étaient impressionnés par le design, avec Ken Steffes le décrivant comme une “belle structure placée dans un emplacement parfait”. JZ » a accepté, qualifiant cela d’« intervention fantastique ».

“Mis à part le mobilier intérieur et la moquette discordants, c’est merveilleux”, a écrit Gytis Bickus. “Un ajout moderne à un classique ancien”, ont-ils poursuivi. Entre-temps, Accro au design j’ai trouvé que c’était une “belle petite boîte à bijoux”.

Souji a estimé que le design moderne était « hors contexte » avec son environnement.

Bob Richmond était beaucoup moins généreux dans son évaluation. “Hideux – absolument hideux – et il sera daté une fois terminé, un autre exemple de bling sordide arrivé en ville”.

“Je détecte des notes de kérosène dans ce joli Chianti”

Cette semaine, la nouvelle selon laquelle Rafael Viñoly Architects a dévoilé les plans d’un terminal international à l’aéroport de Florence en Italie, qui sera couronné par un vignoble, a également suscité un débat dans la section commentaires cette semaine.

Certains commentateurs n’étaient pas convaincus par la justification. “Est-ce que l’architecture consiste à combiner deux choses qui n’ont aucun rapport l’une avec l’autre ?” » a demandé le commentateur Rd.

Lecteur concerné Anon s’est demandé “le vin ne sera-t-il pas dosé avec des résidus de carburant d’aviation et de véhicule ?”

D’autres étaient également intrigués par l’impact que l’emplacement du vignoble pourrait avoir. “Mmm, je détecte des notes de kérosène dans ce joli Chianti…” plaisante Noirmout.

“J’ai hâte de me servir un verre de Château-Control-Tower”, ironise Jean-Yves Rehby.

“Gadget formaliste superficiel”

Une autre histoire qui a fait parler les lecteurs cette semaine était l’annonce des projets pour la dernière région du développement de Neom – la conception du studio néerlandais OMA pour un parc animalier entouré de trois hôtels et d’un centre d’accueil.

Les commentateurs n’ont pas été largement impressionnés. “C’est décevant de voir qu’OMA est impliqué dans cette imposture”, a écrit Leo. Ce sentiment a été repris par Dixie Normousqui a également trouvé “décevant de voir de vrais bureaux faire ces bêtises”.

Attaque Dac a été étonné par l’invraisemblance du projet, écrivant “Je ne peux pas croire qu’ils pensent que tout cela est réalisable”.

“Wow, nos meilleurs et nos plus brillants se sont maintenant abaissés au niveau de la construction paresseuse de décors de science-fiction dystopiques”, a écrit Architecte incognito.

Walter Astor ne s’est pas retenu et a qualifié le design de “gimmickry formaliste superficiel et d’absurdité visuelle”.

