Belle-mère cruelle: Kashmera Shah riposte au jibe de la «mauvaise belle-fille» de l’épouse de Govinda, Sunita Ahuja | Nouvelles des gens

New Delhi: La querelle familiale entre Govinda, sa femme Sunita Ahuja et Krushna Abhishek, sa femme Kahshmera Shah n’est toujours pas résolue, semble-t-il.

Dans un récent tweet, Kashmera Shah a répondu au commentaire précédent de Sunita Ahuja appelant l’ancienne « mauvaise belle-fille ».

En représailles, elle a indirectement qualifié Sunita Ahuja de « belle-mère cruelle ».

Jeudi 30 septembre, elle a écrit sur Twitter : « J’ai fait un voyage de travail aux États-Unis, alors je viens de rentrer et je lis sur les« gens » se lavant les mains sur notre querelle de famille. En lisant une déclaration, mon fils m’a demandé ce qu’il en est une mauvaise belle-fille ? J’ai répondu « Une qui a une belle-mère cruelle » #échec et mat »

Jetez un œil à son tweet :

J’ai fait un voyage de travail aux États-Unis, alors je viens de rentrer et je lis sur des «gens» se lavant les mains sur notre querelle de famille. En lisant une déclaration, mon fils m’a demandé ce qu’est une mauvaise belle-fille ? J’ai répondu « Celui qui a une belle-mère cruelle » #échec et mat – Kashmera shah (@kashmerashah) 29 septembre 2021

Pour les inconnus, la querelle familiale a commencé lorsque le comédien Krushna Abhishek a refusé d’apparaître dans l’épisode de The Kapil Sharma Show mettant en vedette son oncle Govinda et Sunita Ahuja. Cela a irrité Sunita et elle, dans une interview, a déclaré qu’elle ne voulait plus revoir le visage de Krushna.

L’épouse de Krushna, Kashmera, est venue à sa défense et a insulté la position de Sunita dans l’industrie et a affirmé que les gens ne la connaissaient que comme l’épouse de Govinda.

Plus tard, Krushna avait demandé pardon à son oncle et à sa femme dont il était séparé.

Selon Krushna, sa querelle familiale avec l’oncle Govinda et sa famille peut être résolue. Krushna avait demandé pardon, disant qu’il était extrêmement affligé par la confrontation. Cependant, il semble que la querelle publique soit loin d’être terminée.