Une MAGNIFIQUE maman a perdu sa bataille contre le cancer du col de l’utérus moins d’un an après avoir reçu le feu vert de la maladie.

Victoria Ayres avait «créé des souvenirs» avec ses six enfants lorsqu’elle a vaincu le cancer en 2020 – mais a appris la tragique nouvelle qu’il était revenu et qu’il était en phase terminale 11 mois plus tard.

La femme de 37 ans est décédée le 12 juillet après que son cancer s’est propagé du col de l’utérus à ses reins, son bassin et son estomac, ce qui a laissé son corps paralysé et nécessitant deux poches de rein.

La maman à temps plein, de Blackburn, Lancs, n’avait montré aucun symptôme avant de devenir soudainement mal « à l’improviste » début décembre 2019, selon son cousin Chris Murray.

Chris, 33 ans, a expliqué combien de poids la mère de six enfants avait perdu lorsqu’ils ont passé du temps ensemble dans les jours précédant Noël.

Mais le couple a été dévasté lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du col de l’utérus de stade 3 et qu’on lui a dit qu’elle devait subir un traitement immédiat.

Victoria n’a eu que 30 à 50% de chances de survie, mais contre toute attente, elle a atteint le jalon de sonner la cloche à l’hôpital royal de Preston le 9 avril 2020.

Chris a déclaré que c’était « incroyablement émouvant » et a décidé de faire une marche caritative au Pays de Galles pour collecter des fonds afin qu’elle puisse passer du temps avec ses enfants et « avoir des souvenirs inoubliables ».

Elle a déménagé de sa maison de Blackburn au Pays de Galles et a pu déguster du pâté et du pain grillé – ce qui était l’une des choses sur sa liste de seaux.

Mais en mars 2021, son état s’était rapidement détérioré et le cancer s’était propagé à d’autres organes vitaux.

Chris, qui n’a pu la voir qu’avec parcimonie à cause de Covid, a déclaré que Victoria était la « vie de la fête » et que personne ne « l’oublierait jamais ».

Dans un hommage émouvant, Chris, de Preston, a déclaré: « Nous avons tous le cœur brisé par ce qui s’est passé. Victoria était trop jeune et trop bonne.

« Vickie était une maman qui aimait s’amuser, elle était la vie et l’âme de la fête. Elle était très heureuse tout le temps. Ses enfants étaient sa vie, elle ferait tout pour elle.

« Nous nous souviendrons toujours d’elle, personne ne l’oubliera jamais. Je me souviendrai d’elle pour être une maman heureuse, belle et bonne. »

Il a dit qu’ils étaient complètement dévastés lorsqu’elle a rechuté, car le cancer était alors devenu plus agressif et il était incapable d’être à ses côtés.

Chris a ajouté: « Quand elle a sonné, nous pensions qu’elle allait mieux, nous voulions qu’elle fasse tous ces souvenirs avec ses enfants.

« Nous ne nous attendions pas à ce que Vickie en meure, jamais. Nous voulions juste nous concentrer sur la marche et nous assurer qu’ils passent le meilleur moment ensemble.

« Mais elle est devenue si mal qu’elle était à peine consciente et les gens ne pouvaient pas lui rendre visite. »

La courageuse maman a pu fêter son 37e anniversaire avec ses enfants une semaine seulement avant son décès.

Maintenant, ses six enfants Davina, Michael, Matthew, Megan, Amelia et CJ vivront avec la mère de Vikkie, Theresa et le beau-père Gary.

Ses funérailles ont eu lieu hier à llysfaen dans le comté de Conwy.

