“Belle” maman, 27 ans, retrouvée morte avec un homme de 66 ans, qui y vivait accusé de meurtre alors que la famille “au cœur brisé” rend hommage

Une “BELLE” maman a été retrouvée morte dans une maison du Nottinghamshire – maintenant, un homme avec qui elle vivait a été accusé de son meurtre.

La mort de Mckyla Taylor a été décrite comme une “tragédie absolue” après que son corps a été retrouvé peu après 2 heures du matin mardi.

Mckyla Taylor a été décrite comme une maman “belle et attentionnée” 1 crédit

L’homme de 27 ans a été découvert mort dans une propriété de Lowtown Street dans la ville de Worksop dans le Nottinghamshire.

Un homme qui vivait à la même adresse que Mckyla a été accusé de son meurtre. Il a 66 ans.

La découverte de mardi a été un choc total pour sa famille, qui a le “cœur brisé” par la tragédie.

Ils ont rendu un hommage émouvant à la jeune femme, dont ils se souviennent comme d’une maman “belle et attentionnée”.

Le message émouvant à leur bien-aimé Mckyla disait: “Il n’y a tout simplement pas de mots pour décrire ce que nous traversons en tant que famille.

“Tout ce que nous pouvons dire, c’est que nos cœurs sont absolument brisés.

“Nous avons perdu une fille, une maman, une sœur, une tante, une petite-fille et une cousine si belles et attentionnées.

“Nous sommes juste vraiment brisés que notre chérie Mckyla nous ait été enlevée de la pire façon possible et nous ne reverrons plus jamais son beau visage et son sourire.

“Cela nous a juste laissé un si grand trou dans nos cœurs qui ne pourra jamais être réparé.”

Le suspect, nommé David Jackson, doit comparaître ensuite à Nottingham Crown Court lundi.

L’inspecteur-détective Kaz Smithson, de la police du Nottinghamshire, a déclaré: “La mort de Mckyla a été une tragédie absolue et je ne peux qu’imaginer la douleur que ses proches traversent en ce moment.

“Je voudrais transmettre mes sincères condoléances à la famille et les rassurer que nous faisons tout notre possible pour leur rendre la justice qu’ils méritent.

“Nous sommes heureux d’avoir franchi une étape importante dans notre enquête en inculpant un suspect qui a maintenant comparu devant les tribunaux.”