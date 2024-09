Belle histoire d’un droïde capricieux

Magnifique dessin animé généré par ordinateur avec un cœur humain qui bat sous sa surface lisse et ultramoderne, « The Wild Robot » de DreamWorks Animation arrive à un moment où le public semble plus que jamais inquiet d’être dépassé par l’intelligence artificielle. Il est donc quelque peu ironique que le film, une charmante fable familiale adaptée du premier livre de la série à fin ouverte de Peter Brown, ne comporte aucun personnage humain important.

En réalité, « The Wild Robot » met en scène un automate trop zélé nommé ROZZUM 7134 (ou simplement « Roz » pour faire court), dont la personnalité vient en partie de Lupita Nyong’o et le reste des artistes de DWA. Avec le co-réalisateur de « How to Train Your Dragon », Chris Sanders, ils ont doté ce robot (en gros, deux sphères, quatre membres et plus d’outils qu’un couteau suisse) d’instincts maternels et de quelque chose qui pourrait passer pour une âme.

Dans le monde du film, cependant, l’indépendance émotionnelle qui rend Roz unique sera considérée comme un handicap par Universal Dynamics, la société qui l’a conçue pour aider les clients payants dans toutes les tâches dont ils pourraient avoir besoin. En gros, Rozim a été conçue pour plaire aux gens. Alors que doit-elle faire lorsqu’elle s’écrase sur une île inhabitée sans personne à servir ?

Techniquement, le rocher où se déroule « The Wild Robot » est tout sauf inhabité : il regorge de vie, des crabes qui apprennent à Roz à escalader des falaises dans les premières minutes du film à la horde de ratons laveurs aux yeux maléfiques déterminés à piller ses entrailles. Cette oasis isolée est en fait une grande forêt, remplie d’animaux qui se dévoreraient volontiers les uns les autres pour le dîner.

Bien qu’elle n’ait pas été conçue pour servir des animaux, Roz est déterminée à trouver quelqu’un à qui s’adresser. « Avez-vous besoin de… ? » demande-t-elle à un crustacé, quelques secondes avant qu’une mouette ne le ramasse pour le dîner. (Trop tard.) « Avez-vous besoin d’aide ? » demande-t-elle à un renard nommé Fink (Pedro Pascal), qui décline, mais est quand même assez rusé pour reconnaître que cette étrange machine pourrait être utile. Finalement, Roz se décide pour un oison appelé Brightbill (Kit Connor), dont elle a écrasé le nid en atterrissant, tuant ses parents au passage.

Contrairement à la plupart des dessins animés destinés aux familles, « Le robot sauvage » est relativement peu sensible à la mort. C’est un phénomène naturel qui se produit assez régulièrement dans la nature : « La proximité de la mort rend la vie encore plus vive », dit l’une des créatures les plus confucéennes de l’île. En tant que petit avorton, Brightbill « n’était jamais censé aller aussi loin », explique Longneck (Bill Nighy), l’aîné du troupeau, qui compte sur Roz pour apprendre au petit gars à voler.

« Un ROZZUM accomplit toujours sa tâche », assure la nounou mécanique, dont l’engagement peut parfois être un peu étouffant. En théorie, il aurait pu exister une version beaucoup plus calme de « The Wild Robot » (à la « Wall-E »), qui s’appuierait moins sur Nyong’o et davantage sur notre capacité à lire les émotions dans ce qui ressemble à un croisement entre BB-8 (du « Réveil de la Force ») et Baymax (des « Nouveaux Héros »).

Il s’avère que le public de l’animation n’est pas étranger aux robots, et il est dommage que les concepteurs de ce long métrage n’aient pas fait un effort supplémentaire pour distinguer Roz de tous les droïdes qui l’ont précédé, des superbes soldats Laputa du Studio Ghibli au rudimentaire « Robot Dreams » de l’année dernière. Au sommet de cette montagne se trouve « Le Géant de fer », un classique de Brad Bird presque ignoré dans les salles obscures qui a trouvé son public au fil du temps, dont les lieux sylvestres et la palette de couleurs d’automne ont évidemment eu une grande influence.

Pourtant, aucun film d’animation n’a jamais reflété le monde de cette façon. Si les animaux sont quelque peu décevants (comme les robots, les oies laissent à désirer, surtout si on les compare à leurs cousins ​​à bec de canard emblématiques Daffy et Donald), les environnements expressionnistes peuvent couper le souffle.

Les couchers de soleil, les vues sur la mer et les changements de saison suggèrent que les calendriers pittoresques prennent vie, tandis que la caméra dynamique de Sanders survole ces espaces. Il a tendance à cadrer les scènes à une distance respectueuse. Permettre à l’environnement de surclasser ses personnages donne aux choses une sensation légèrement cosmique, renforçant subtilement à quel point le monde peut être écrasant pour un robot « sauvage » et ses compagnons sauvages.

Rien ne garantit que ces créatures survivront. En fait, certaines n’y parviennent pas, tandis que d’autres perdent des parties de leur corps (comme Roz, qui compte sur un castor pour lui tailler une jambe de remplacement). À un moment donné, pendant l’hiver extrêmement froid qui suit le départ de Brightbill, Roz offre un sanctuaire à tous les animaux restants, prédateurs et proies. Sa famille retrouvée peut commencer par être petite – avec seulement elle, Brightfill et Fink – mais avec le temps, elle finit par englober toute l’île.

Tout au long de l’intrigue, le film se prête davantage aux montages qu’aux scènes, au cours desquelles Sanders laisse les images parler, suscitant l’émotion de la migration de Brightbill avec la chanson originale de Maren Morris « Kiss the Sky ». Bien que peu réaliste, « The Wild Robot » se distingue de tant d’autres films où l’on entend des animaux parler, car celui-ci s’appuie sur un robot interprète sophistiqué pour que nous puissions comprendre. Bien sûr, son intelligence est peut-être artificielle, mais au final, ce sont les instincts émotionnels de Roz qui la rendent si attachante.