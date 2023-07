Belle Hassan de Love Island se déshabille en bikini rose à peine là en plaisantant « Je suis dans mon ère Barbie »

La beauté de LOVE Island, Belle Hassan, s’est parée d’un bikini rose inspiré de Barbie.

La star de télé-réalité, 25 ans, a montré sa silhouette tonique dans l’ensemble maigre lors de vacances ensoleillées en Grèce.

Instagram

Belle Hassan a montré sa silhouette tonique dans un bikini inspiré de Barbie[/caption] Instagram

La star de Love Island profite d’un voyage ensoleillé en Grèce[/caption]

Belle – qui est devenue célèbre sur Love Island en 2019 – a posé près d’une piscine privée dans un complexe cinq étoiles en bord de mer, Ixian Grand & All Suites.

L’influenceur a ravi les fans avec une rafale de clichés sexy en bikini.

Elle s’est allongée sur la terrasse et a affiché son physique soigné et son bronzage doré.

La personnalité des médias a effrontément flashé son underboob tout en lapant le soleil.

Belle a accessoirisé son look glam de vacances avec une paire de talons hauts roses, des mèches ondulées pulpeuses et un visage plein de maquillage bronzé.

Elle a légendé le message: « À mon époque Barbie. »

La star d’ITV2 a récemment profité d’un style de vie jet-set.

Le mois dernier, elle s’est offerte une escapade à Ibiza.

Elle a partagé un clip d’elle riant de ses seins alors qu’elle était sans soutien-gorge dans un haut jaune plongeant avant d’être recouverte de vodka.

Récemment, la star a montré sa nouvelle coiffure brune alors qu’elle posait en lingerie sexy.

Belle est la fille de Tamer Hassan, un acteur qui est apparu dans The Football Factory, The Business et Game of Thrones.

Elle a récemment donné un aperçu de la maison du Kent qu’elle partage avec son père superstar.

C’est arrivé après qu’elle se soit séparée de son petit ami de deux ans le mois dernier.

Instagram