“Belle” femme, 21 ans, tuée après avoir été “écrasée par une garde-robe quand elle est tombée sur elle”

Une “BELLE” femme retrouvée morte dans une chambre d’hôtel a été écrasée par la chute d’une armoire, a révélé sa mère au cœur brisé.

Chloe Haynes, 21 ans, a été retrouvée morte à l’hôtel Adelphi de Liverpool à 6 h 37 le 10 septembre.

Maintenant, sa mère en deuil Nicola Williams, 49 ans, a raconté comment Chloé a été tuée lorsqu’une “vieille et lourde armoire” a écrasé sa trachée.

Nicola a juré de découvrir “tous les détails” de la façon dont sa fille – qu’elle surnommait Birdy – a perdu la vie.

Dans les publications sur les réseaux sociaux, comme l’a rapporté le Liverpool Echo, la mère a déclaré: “C’était une grande, vieille et lourde garde-robe et elle est tombée sur elle et lui a écrasé la trachée.”

Chloé – de Wrexham, au nord du Pays de Galles – s’était rendue à Liverpool pour une soirée.

À minuit, Chloé ivre a été ramenée dans sa chambre d’hôtel par un compagnon qui l’a laissée au lit et est retournée à la fête.

Nicola a ajouté: “Il semble qu’elle se soit levée du lit confuse, ne sachant pas où elle se trouve, et elle a ouvert la porte de l’armoire en pensant peut-être que ce sont les toilettes ou la porte pour sortir de la chambre.”

L’armoire a basculé sur Chloé, écrasant sa trachée.

Un porte-parole confirmé du conseil municipal de Liverpool a déclaré que les flics travaillaient avec le département de la santé environnementale pour enquêter sur un décès à l’hôtel Adelphi.

Plus tôt, les hommages ont afflué pour Chloé sur les réseaux sociaux.

Un ami a écrit : « Repose-toi bien belle fille ».

Un autre copain a dit qu’ils étaient “absolument navrés” et un troisième a ajouté: “RIP magnifique.”

Au moment de sa mort, trois hommes, âgés de 26, 46 et 49 ans, ont été arrêtés en lien avec sa mort mais ont été relâchés sans inculpation après que la police a découvert que Mme Haynes était décédée “accidentellement”.

Un dossier a été transmis au coroner et un examen pré-enquête aura lieu à une date à déterminer.

Après le décès, l’inspecteur-détective en chef Lynsay Armbruster a déclaré: «Nous en sommes aux tout premiers stades de l’enquête et essayons de déterminer les circonstances entourant la mort de la jeune femme.

« J’en appelle à tous ceux qui se trouvaient à l’hôtel aux premières heures de la matinée et qui ont peut-être vu ou entendu quoi que ce soit de se manifester. »