Belle Dingle fait des aveux choquants à Tom King à Emmerdale

DES SEMAINES se sont écoulées depuis le retour de Tom King dans les Dales et Belle Dingle essaie de le rattraper.

Cependant, cela l’amène à lui faire une confession choquante la semaine prochaine à Emmerdale. Comment va-t-il réagir ?

Les téléspectateurs réguliers d’ITV sauront que Thomas King (interprété par le nouveau venu James Chase) a passé une décennie loin du village éponyme.

Cela signifie qu’il a raté de nombreux événements importants de la vie de son ancienne petite amie Belle Dingle.

À son retour, Tom a d’abord eu du mal à réparer sa relation avec son oncle Jimmy (Nick Miles), en particulier en raison des actions de son défunt père Carl.

Belle (Eden Taylor-Draper) a pris sur elle de les rassembler, ce qui n’a pas été la tâche la plus facile.

Mais après une altercation explosive, Jimmy et Tom acceptent tous les deux de prendre un nouveau départ sans que l’ombre du méchant ne pèse sur eux.

Alors qu’elle essayait de faire parler Tom avec Jimmy, Belle décida de tout lui dire sur son implication dans la mort de Gemma Andrews, même si elle avait peur de la façon dont il réagirait.

La semaine prochaine, elle décide de profiter de sa bonne humeur pour parler à Tom de ses problèmes de santé mentale, ce qui le laisse sous le choc.

Les fans du drame basé dans le Yorkshire ont peut-être oublié que Belle a montré pour la première fois des signes troublants de maladie mentale en 2014, un an après la mort de Gemma.

Elle a commencé à entendre des voix et était convaincue que Gemma était revenue d’entre les morts pour la hanter.

Plus tard, Belle a souffert de psychose et a de nouveau entendu plus de voix.

Incapable de faire face, elle a dormi dans la rue et est restée désorientée jusqu’à ce que sa famille intervienne pour l’aider.

Sa mère Lisa Dingle l’a emmenée voir un médecin et Belle a finalement reçu un diagnostic de schizophrénie.

Mais alors que son état peut effrayer ceux qui ne le connaissent pas, Belle est surprise quand Tom l’embrasse, imperturbable par la révélation.

Belle est composée par la force de leur relation – mais est-ce vraiment ce qu’il semble avec Tom ?

