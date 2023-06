Belle Dingle disparaît après avoir reçu des nouvelles horribles à Emmerdale

La santé mentale de BELLE Dingle s’aggrave la semaine prochaine et sa famille s’inquiète de plus en plus pour elle.

Tout commence lorsque la nouvelle d’un tueur en série parvient à Emmerdale, la faisant paniquer.

Belle Dingle reçoit des nouvelles de l’un des plus grands tueurs en série d’Emmerdale[/caption] TVI

Sa vie professionnelle est affectée[/caption] TVI

Chas et Tom doivent bientôt être à sa recherche[/caption]

Les Dingles auront beaucoup à faire la semaine prochaine, en particulier après que Caleb Milligan a été laissé dans le coma par un mystérieux agresseur qui l’a poussé dans un ravin.

Mais tandis que la police cherche un coupable, Chas Dingle (Lucy Pargeter) apprend bientôt que Belle (Eden Taylor-Draper) est partie seule.

Cela la pousse, ainsi que le petit ami de Belle, Tom King (James Chase), à ​​partir à sa recherche.

Le poids de leur histoire commune est gênant et Tom décide de s’excuser une nouvelle fois pour les événements survenus avant son départ du village éponyme en 2013.

Mais ils doivent bientôt interrompre la conversation car ils repèrent une Belle isolée et craignent que sa santé mentale ne se soit détériorée.

Belle a reçu un diagnostic de schizophrénie il y a plusieurs années et a été plongée dans des épisodes horribles impliquant des hallucinations auditives et visuelles.

Qu’est-ce qui la fait tourner en spirale ?

Le personnage découvre la semaine prochaine que son ancien petit ami et tueur en série Lachlan White est transféré dans une autre prison.

Inquiète, elle s’ouvre à Vinny Dingle ( Bradley Johnson ) sur ses angoisses concernant le transfert de prison de Lachlan.

Les fans purs et durs du drame basé dans le Yorkshire se souviendront que Lachlan a fait des ravages dans les Dales, transformant la vie de Belle en cauchemar.

Il a notamment orchestré un vaste plan pour se venger de sa famille depuis la prison, ce qui a provoqué l’incendie du Woolpack.

Lachlan a été vu pour la dernière fois sur nos écrans en 2019 et reste dans une prison d’État maximale pour ses actes.

Belle est dépassée et inquiète de déranger Tom, ce qui la conduit à la décision de lui cacher l’information, mais elle prend rendez-vous avec son thérapeute.

Au travail, Jai Sharma (Chris Bisson) déclenche accidentellement les angoisses de Belle.

Il devient clair que Belle a vraiment du mal et Vinny la trouve dans un état anxieux.

Le lendemain, Rhona Goskirk (Zoe Henry) révèle involontairement à Tom comment Belle a fait face à de nombreux traumatismes et il s’inquiète de ce qu’elle a négligé de lui dire.

Tom demande toute la vérité à Rhona et Jai, mais craint de ne pas avoir pu joindre Belle, ce qui amène Chas à découvrir qu’elle s’est égarée seule.

Les proches de Belle devraient-ils s’inquiéter pour sa santé mentale ?

Comment Belle va-t-elle gérer les nouvelles concernant Lachlan White ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

Belle a reçu un diagnostic de schizophrénie il y a des années[/caption] TVI

Pourrait-elle être en spirale?[/caption]