La créatrice de contenu de RAUNCHY, Belle Delphine, a refusé de s’excuser après que les fans l’ont accusée de « promouvoir le viol ».

La « gamer girl » qui a attiré un énorme succès après avoir publié des clichés et des vidéos coquines en ligne a été critiquée pour une récente série de messages Twitter de jeux de rôle sur les kidnappings.

Elle a écrit à côté de quatre photos: « Mon premier rendez-vous parfait <3"

Les photos montraient la créatrice de contenu vêtue d’une robe à fleurs bleu clair avec du ruban adhésif sur la bouche et les mains attachées derrière le dos.

Elle ne portait pas de sous-vêtements.

Une corde était attachée autour des chevilles, des poignets et des bras de la femme alors qu’elle se livrait à un acte sexuel contre un arbre avec un homme masqué vêtu de noir.

La jeune fille de 21 ans – une Youtubeuse, cosplayeuse et « gamer girl » qui se décrit elle-même a commencé à avoir des tendances sur Twitter alors que ses fans l’accusaient de «promouvoir le viol».

Un utilisateur de médias sociaux a écrit: « Quelque chose à propos de Belle Delphine se déguisant comme une petite enfant et portant des vêtements de bébé et jouant avec des jouets pour enfants tout en participant et en faisant la promotion de perverses hardcore telles que des liens d’enlèvement et de viol me rend malade.

« Désolé mais cette merde ne devrait PAS être normalisée. »

Un autre a ajouté: «Comment Belle Delphine n’est-elle pas permabannée, elle a littéralement posté une séance photo de viol d’enfant et tous ses stans le font entendre et en font l’éloge.

« La sécurité de Twitter est nul, quelqu’un qui promeut le viol d’enfant devrait être une infraction plus suspendable que les modifications de spam. »

‘JE NE SUIS PAS DÉSOLÉ’

Mais le Youtuber a refusé de s’excuser, postant un autre cliché montrant ses seins et ajoutant: « Je ne suis pas désolé, voici pourquoi. »

Le cliché accompagné d’une capture d’écran d’une longue explication.

Il disait: «Il n’y a rien de mal à profiter du jeu de puissance et du BDSM où les deux personnes sont consensuelles.

« Je pense que dire parce que j’aime le non-consentement consensuel est la promotion du viol, c’est le même que l’argument selon lequel la violence dans les jeux vidéo favorise la violence. »

Belle a également exprimé à quel point elle pensait qu’il était « insensé » que les critiques disaient qu’elle s’habillait comme une enfant et insistaient pour qu’elle n’ait jamais prononcé le mot viol.

Elle a ajouté: «J’avais envie de m’habiller vintage ce jour-là et j’ai même coiffé mes cheveux dans une ruche, ce qui était très courant pour les femmes de cette époque.

«Tous les vêtements que je porte sont faits pour les adultes, donc la seule chose que les gens peuvent commenter est peut-être le fait que je porte une jolie robe?

«C’est très déroutant pour moi puisque je vois d’autres personnes s’habiller comme ça tout le temps, s’il s’agit de mon apparence génétique, je ne peux pas changer cela et je ne m’excuserai pas non plus.

« Je ne cesserai pas non plus d’être sexuel puisque je suis un adulte sexuellement actif. »

Delphine s’est fait un nom sur Instagram où elle comptait 3,8 millions d’abonnés avant d’être expulsée de la plateforme en 2019 pour avoir enfreint ses règles de la communauté.

Elle continue de publier des interprétations obscènes de personnages d’anime et de jeux vidéo sur ses autres canaux de médias sociaux.

Il semble que l’influenceuse avisée fera presque tout pour un argent rapide, en fouettant des flacons de sa propre eau de bain en 2019.

Elle aurait vendu 500 bocaux sur sa boutique en ligne, facturant aux «gamers assoiffés», comme elle le disait, 24 £ par personne.

En plus de vendre de l’eau du bain, elle gagne de l’argent en vendant des affiches de certaines de ces poses via sa boutique en ligne – ainsi qu’un tapis de souris avec un dessin d’elle-même de style anime.

Delphine compte également plus de 700 «mécènes» sur le site de financement participatif Patreon.

Là, certains utilisateurs peuvent simplement offrir une assistance pour moins de 1 £ par mois – mais pour environ 4 £ par mois, les utilisateurs peuvent payer pour des «selfies mignons et parfois bizarres», ainsi qu’un accès en coulisses aux séances de photos.

Ceux qui sont prêts à débourser un peu plus obtiennent «l’accès à des séries de photos HD obscènes», ou l’accès à son Snapchat «personnel», décrit comme son compte de médias sociaux «le plus vilain».

L’option la plus chère est d’environ 2000 £ par mois, pour laquelle les récompenses ne sont pas spécifiées.

Delphine a également un compte sur OnlyFans, un service payant mensuel très apprécié des stars du porno amateur.

En décembre, elle a déclaré à la star de YouTube, Logan Paul, qu’elle gagnait 1 million de dollars chaque mois sur le site.

« Je pense que nous sommes tous, les principaux acteurs d’OnlyFans, à peu près pareils », a-t-elle déclaré, s’exprimant sur le podcast Impaulsive de Paul.

« Et pour le moment, c’est comme 1 million de dollars par mois. »

Mme Delphine a été contactée pour commentaires par The Sun Online.

Delphine n’est pas la seule personne qui s’adresse aux joueurs amateurs de charbon.

Les fans d’Apex Legends sont bien accueillis en ce qui concerne cette saleté, tandis que les fans excités d’Overwatch sont également une niche croissante pour les artistes et les producteurs adultes.

Pornhub, quant à lui, a produit du charbon officiel « parodique » pour Fortnite et Red Dead Redemption.

Que pensez-vous des photos de Dephine? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Nous payons vos histoires! Avez-vous une histoire pour l’équipe Sun Online Tech & Science? Écrivez-nous à tech@the-sun.co.uk