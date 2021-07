Bellator de retour à Londres avec Michael ‘Venom’ Page contre Douglas Lima 2 | Actualités MMA

Bellator sera de retour à Londres le 1er octobre avec le match revanche incontournable entre Douglas ‘The Phenom’ Lima classé n°1 et Michael ‘Venom’ Page classé n°2 en tête d’affiche.

Les fans seront de retour à la SSE Arena de Wembley alors que deux des meilleurs poids welters de Bellator s’affronteront dans un match à enjeux élevés.

Lima (32-9) et Page (19-1) mettront tout en jeu, le vainqueur se réservant un billet accéléré pour un tir au titre contre le nouveau champion des poids welters, Yaroslav Amosov.

Lima et Page se sont rencontrés pour la première fois en mai 2019 au Bellator 221 en demi-finale du Grand Prix mondial des poids mi-moyens. Après un premier tour égal, Lima a envoyé Page sur la toile avec un coup de pied dans la jambe, qu’il a ensuite suivi d’un coup de poing spectaculaire et de frappes au sol et à la livre pour terminer le combat.

















Lima cherchera à bouleverser les fidèles de sa ville natale et se méritera une chance immédiate de reconquérir le titre des poids mi-moyens qu’il a perdu contre Amosov par décision unanime en juin.

« MVP a rassemblé une impressionnante série de victoires, mais quand il reviendra dans la cage avec moi, le résultat final sera le même que la première fois », a déclaré Lima.

« Pour le moment, j’ai pour mission de remettre la ceinture autour de ma taille. Quiconque se dressera sur mon chemin sera démantelé. »

















Page est actuellement sur une séquence de cinq victoires consécutives pleine de véritables KO, avec la seule défaite de son record de MMA à ce jour aux mains de Lima, une défaite qu’il a soif de venger.

« Le retour est toujours plus important que le revers. Cela allait toujours arriver, c’est écrit dans les étoiles », a déclaré Page.

« Le seul et unique MVP est de retour, et j’aurai ma rédemption devant ma ville natale de la seule façon que je connaisse – dans un style venimeux. »