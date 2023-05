Bella Thorne s’est engagée à marquer Emms après moins d’un an de fréquentation – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TatianaK / BACKGRID

Bella Thorne a trouvé celui-là ! L’actrice de 25 ans a annoncé qu’elle et son petit ami de moins d’un an, entrepreneur Marc Emmssont engagés via un entretien avec Vogue qui a chuté le vendredi 26 mai. La paire s’est rencontrée pour la première fois au mannequin Cara Delevingneà la fête d’anniversaire de à Ibiza en août 2022. « Ce fut le coup de foudre lorsque le soleil s’est levé », a rappelé Bella à Vogue à propos de leur première rencontre fatidique.

Bella a révélé que Mark, le Mauvais végétalien productrice et copropriétaire de The Mulberry à New York, a demandé sa main en mariage le samedi 13 mai dans sa maison de Los Angeles. Il a proposé avec un diamant de 10 carats, qu’elle a montré sur des photos Instagram partagées par Mariages à la mode. Le doux couple a flashé le cierge magique extra-large dans un selfie et un selfie miroir qui avait l’annulaire de Bella devant et au centre. Bella est allée sans maquillage pour les instantanés et portait un t-shirt blanc court avec une jupe rayée qui était apparemment portée sur un bas de bikini à jambes hautes.

L’ancienne star de Disney Channel imagine déjà sa journée spéciale. Elle a dit Vogue elle s’imagine en train de dire « oui », dans un manoir de campagne au Royaume-Uni. Elle sait déjà qu’elle veut porter plusieurs robes – peut-être vintage Schiaparelli ou Dior. « Chaque mariée n’a pas besoin d’une robe, mais de quatre! » elle a dit à la sortie.

Bella et le réalisateur ont déclenché des rumeurs de romance en août 2022 après avoir été vus en train de s’embrasser ensemble sur un bateau en Grèce, puis de traîner aux Halloween Horror Nights d’Universal Studios le mois suivant. Une semaine plus tard, PERSONNES confirmé leur romance. « C’est nouveau et ils s’amusent », a déclaré une personne proche de Bella et Mark à la publication. « Ils se fréquentent depuis environ un mois. »

Ceci est une histoire en développement…

