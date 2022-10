Bella Thorne embrasse Mark Emms alors qu’elle célèbre son 25e anniversaire : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Bella Thorne l’a officialisé avec son nouveau petit ami, Marc Emms, de la manière la plus Bella Thorne. Le 11 octobre, elle a partagé une série de photos et de vidéos de son récent voyage de 25 ans en République dominicaine et à la fin, elle a inclus un clip torride de Mark, qui a produit le populaire Netflix Mauvais végétalien docu-séries, embrassant sa poitrine. Comme on le voit dans la vidéo ci-dessous, Bella et Mark semblaient être dans une atmosphère de fête, alors que des lumières de fête multicolores clignotaient en arrière-plan. Bella portait un haut de bikini à paillettes étincelantes et son maquillage pour les yeux brillant, tandis que Mark était vêtu d’un t-shirt noir. La vidéo ne montrait que l’arrière de sa tête alors qu’il laissait des baisers partout sur sa femme, qui lui a donné un baiser dans le cou en retour.

Plus à propos Bella Thorne

Bella a taquiné la vidéo sur son histoire Instagram en en masquant la majeure partie et en encourageant ses abonnés à consulter la publication. “J’ai passé un moment incroyable avec tous mes favoris !!” elle a légendé les images. “De descendre dans la saleté à descendre sur la piste de danse, je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure fête d’anniversaire”. D’autres images incluses dans le carrousel étaient un selfie de Bella avec sa sœur aînée Dany sur la plage, une photo de Bella faisant le majeur après une balade boueuse en VTT, un instantané d’elle avec son gâteau d’anniversaire sur le thème de la discothèque et divers clips d’elle faisant des gaffes avec ses amis.

Dani a fait ses débuts avec Mark sur sa page Instagram avant que Bella ne le fasse via son hommage d’anniversaire à l’ancienne star de Disney le 8 octobre. “Le lil b le plus spécial a 25 ans aujourd’hui”, a-t-elle écrit dans un diaporama de photos et de vidéos de Bella. “Tellement reconnaissant de t’appeler mon meilleur ami. Les mots ne peuvent exprimer à quel point je t’aime. Vous êtes un [angel] sous forme de gingembre. Le deuxième clip du diaporama montrait à Bella qu’on lui chantait “Happy Birthday”, tandis qu’un Mark affectueux la tenait par la taille.

Bella a été aperçue en train de se rapprocher de Mark, dont l’identité n’était pas encore connue à l’époque, lors de vacances à Mykonos, en Grèce, le 27 août. Leur relation a ensuite été confirmée par PERSONNES le 9 septembre. “C’est nouveau, et ils s’amusent”, a révélé une source proche du couple. “Ils se fréquentent depuis environ un mois.” La romance de Bella et Mark a apparemment commencé deux mois seulement après la Soleil de minuit la star a mis fin à ses fiançailles avec le chanteur et acteur italien Benjamin Mascolo.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant



Queen Latifah & Son, 3 ans, vus sur les premières photos alors qu’ils se tiennent la main lors d’un voyage de shopping

Le fils de 50 Cent, Marquise, 25 ans, dénonce le rappeur comme “ayant droit” à ses précédentes pensions alimentaires pour enfants faibles

Jessica Simpson étourdit dans une barboteuse en cuir avec Maxwell, 10 ans, qui est si grand, et Ace, 9 ans, et Birdie, 3 ans



Bella et Benjamin ont commencé à se voir en avril 2019 peu de temps après qu’elle et le rappeur Mode Soleil se sont séparés. La relation était ouverte et comprenait également YouTuber Tana Mongeau. Bella et Benjamin sont devenus officiels sur Instagram en juin 2019 et ont annoncé leurs fiançailles en mars 2021.

Bella a parlé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT sur la planification du mariage en septembre 2021 et a admis que cela se passait «lentement». Elle a dit que son emploi du temps chargé l’empêchait de prendre au sérieux la réalisation de sa journée spéciale. “J’ai déjà trois, quatre films prévus pour l’année prochaine, et Ben a aussi des trucs prévus pour l’année prochaine. Nous sommes donc tous les deux dans cet étrange endroit où nous devons travailler autant, et nous voulons vraiment du temps libre avant le mariage pour pouvoir en profiter », a-t-elle expliqué.