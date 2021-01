L’actrice Bella Thorne a défendu Armie Hammer après qu’un profil de réseau social ait accusé l’acteur d’envoyer des messages sur le cannibalisme.

La star de Dirty Sexy Money, âgée de 23 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour montrer son soutien à l’acteur de Call Me By Your Name et a qualifié les récentes allégations de « fausses ».

Sa réponse sur les réseaux sociaux intervient après la publication en ligne d’une collection de messages explicites non vérifiés qui auraient été envoyés par Armie à une femme.

L’acteur a fermement nié les allégations et les a qualifiées de «taureaux».

Bella – qui a récemment fait sensation en ouvrant un compte OnlyFans – a pris la défense d’Armie sur ses histoires Instagram.

Parallèlement à une capture d'écran d'un article de Variety, Bella a exprimé son incrédulité au sujet des «fausses» histoires.











« Honnêtement, je ne peux pas croire cela … les gens sont fous de simuler ce genre de merde, ce pauvre gars et ses enfants aiment le laisser tranquille, lui et sa famille », écrit-elle.

« Pas question que ce soit un CANNIBAL flippant…. »

Bella a ajouté plus tard: « Il y a aussi un million de fausses captures d'écran qui circulent. »



















Armie a commencé à suivre les tendances sur Twitter après que plusieurs DM graphiques aient été partagés sur la plate-forme par un compte privé appelé House of Effie.

Armie a depuis abandonné son dernier projet de film, Shotgun Wedding, expliquant qu’il ne voulait pas quitter ses enfants.











« Je ne réponds pas à ces affirmations de b ******* mais à la lumière des attaques en ligne vicieuses et fallacieuses contre moi, je ne peux pas en bonne conscience maintenant laisser mes enfants pendant 4 mois pour tourner un film en République dominicaine », a-t-il déclaré dans un communiqué obtenu par le Hollywood Reporter.

Un porte-parole de la production cinématographique a déclaré: « Compte tenu de la date de début imminente de Shotgun Wedding, Armie a demandé à s’éloigner du film et nous le soutenons dans sa décision. »

