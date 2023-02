Bella Ramsey portait un cartable sur la poitrine lors du tournage de “The Last Of Us” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : HBO

Le dernier d’entre nous sur HBO est déjà l’une des séries télévisées à succès de cette année, c’est pourquoi la star de l’émission Bella Ramsey19 ans, s’est assis avec GQ britannique le 13 février pour en discuter. En parlant avec le point de vente, l’acteur non binaire (qui utilise n’importe quel pronom, mais l’a élue pour cette interview) a révélé qu’il avait utilisé un classeur de poitrine pour les “90 %” du tournage. “Ce qui n’est probablement pas sain, comme s’il vous plaît, attachez-vous en toute sécurité”, a noté la beauté brune. Cependant, le point de vente a précisé qu’elle l’avait fait parce que cela lui permettait “de mieux se concentrer sur le plateau”.

Bella a révélé que sa co-star, Pedro Pascal47 ans, était “super solidaire”, étant donné que sa sœur, LuxPascal, 30 ans, est transgenre. Le jeune de 19 ans et Pedro ont partagé de nombreuses conversations sur “le genre et la sexualité”, bien que Bella ait noté qu’il ne s’agissait pas de discussions très lourdes. « Et ils n’étaient pas toujours profonds : ils pouvaient être drôles et humoristiques, tout le spectre. Nous étions juste très honnêtes et ouverts les uns avec les autres », a-t-elle partagé.

Bien que l’étoile montante ait révélé à Le New York Times le 11 janvier, qu’ils identifient comme non binaire, cela ne l’empêche pas de vouloir jouer tous les types de personnages. “C’est ce qui me dérange plus que les pronoms : être appelée ‘jeune femme’ ou ‘jeune femme puissante’, ‘jeune femme’, mais je ne suis pas [that]”, a déclaré Bella GQ. “Catherine dite Birdyj’étais en robes. Jeune Elisabeth, j’étais en corset. Et je me sentais super puissant là-dedans. Jouer ces personnages plus féminins est une chance d’être quelque chose de si opposé à moi-même, et c’est vraiment amusant.

Maintenant que la saison 2 de Le dernier d’entre nous a été annoncé le 27 janvier, la native du Royaume-Uni a révélé qu’elle attend avec impatience le prochain chapitre de la série. “Je veux dire, la première saison a vraiment été la meilleure année de ma vie”, a-t-elle plaisanté. “Au fur et à mesure que les épisodes sortent, [they] rappelle de si bons souvenirs. Je suis nerveux, bien sûr. [But] Je suis tellement excité d’avoir la chance de le faire à nouveau. Bella joue dans la série aux côtés de Pedro, Chasseur d’espritc’est Anna Torv, Vrai détective acteur Gabriel Lunaet plus.

Bella n’a même pas 20 ans et fait déjà sa marque à Hollywood. Non seulement elle joue le rôle principal dans Le dernier d’entre nousmais elle joue aussi dans Léna Dunhamc’est Catherine dite Birdy. Quelques autres titres notables dans lesquels Bella apparaît incluent La pire sorcière, Game Of Thrones, Devenir Elizabeth, et plus. Elle est également déjà une interprète primée avec un BAFTA pour enfants et une nomination au Critic’s Choice à son actif.

