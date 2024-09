Bella Ramsey déclare : L’intelligence artificielle d’Apple est là pour vous

Le futur c’est maintenant. Maintenant même !



14 septembre 2024







Renseignements Apple C’est ton pote. Et ne l’oublie pas.

Les fonctionnalités d’IA tant vantées de l’iPhone 16 peuvent vous aider à vous souvenir de choses, à localiser rapidement du contenu important et à prétendre que vous avez lu des e-mails d’amis en chair et en os alors que vous les avez en fait ignorés.

Bella Ramsey de Game of Thrones est la vedette de trois vignettes comiques et croustillantes du TBWA\Media Art Lab et du réalisateur d’O Positive, David Shane. Elles parviennent de manière amusante à communiquer la valeur quotidienne de l’IA dans des termes très pertinents.

Nous avons donc l’IA comme une extension de nous-mêmes. Une humanité augmentée, en quelque sorte. Un compagnon alimenté par microprocesseur qui fournit des réponses toutes prêtes et des informations pertinentes et personnalisées, utiles pour d’innombrables situations IRL.

Pour dépoussiérer une phrase datant de l’aube de l’informatique personnelle, Considérez cela comme une évolution en actionLa prochaine étape d’un partenariat en constante évolution entre les personnes et les machines.

Il y a moins d’une génération, cette description aurait été adaptée aux iPhones eux-mêmes. L’approche d’Apple semble donc à la fois familière et tournée vers l’avenir. Légèrement futuriste, mais typiquement actuelle.

Heureusement, la technologie ne rêverait pas de se conduire mal de toute façon. Si l’automatisation rend votre travail obsolète, demandez simplement à l’IA de diffuser The Weeknd et d’ouvrir Indeed sur votre téléphone.

C’est à ça que servent les amis.