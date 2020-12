Il a été affirmé que la fille discrète de Tom Cruise, Bella, avait refusé de vivre dans son penthouse de 342000 £ par mois à Londres.

Bella vit actuellement à Croydon dans une maison de trois lits avec son mari Max Parker et leur reptile de compagnie.

La fille adoptive de Tom et Nicole Kidman a tourné le dos aux projecteurs, préférant le décor du sud de Londres à Hollywood.

Non loin de là, son père vedette de Top Gun a résidé dans les résidences historiques de Corinthia dans le luxe lors d’un tournage dans la capitale britannique.

C’est un endroit de rêve de quatre lits, digne de toute star d’Hollywood avec une piscine intérieure et une vue imprenable sur le paysage urbain.





(Image: Bella Kidman Cruise / Instagram)



Situé juste en bas de la route du 10 Downing Street, il est au cœur de la ville.

Des réclamations ont fait surface Tom a du personnel qui s’occupe de tous ses besoins dans sa propriété.

Une source a déclaré à Woman’s Day: « Tom dispose d’une équipe dédiée pour s’occuper de tous ses caprices, où il peut faire appel au service d’étage des restaurants du Corinthia, tels que le chef étoilé Tom Kerridge’s Bar & Grill. »

Mirror Online a contacté les représentants de Tom Cruise pour obtenir de plus amples commentaires.









Auparavant, Tom aurait payé le loyer de Bella alors qu’elle vivait dans la zone de code postal SW7 à Londres.

Bella et son mari Max ont déménagé à Croydon en octobre 2017 pour se rapprocher des parents de Max.

Son père a travaillé comme pilote d’essai à l’aéroport de Gatwick tandis que sa mère est employée comme restaurateur d’antiquités.

La beauté a même évité ses célèbres parents de la liste des invités de son mariage avec Max en 2015.





(Image: bellakidmancruise / Instagram)



Bella et Max se sont mariés lors d’un mariage scientologue au Dorchester Hotel de Londres.

Ses parents stars d’Hollywood, Tom et Nicole, qui l’ont adoptée et son frère Connor, se sont mariés en 1990, mais ils ont mis fin à leur mariage 11 ans plus tard.

Nicole a eu deux filles Sunday Rose et Faith Margaret avec son mari Keith Urban.

Tom a sa fille Suri Cruise avec sa troisième ex-femme Katie Holmes, mais le couple s’est séparé il y a des années.