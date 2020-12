Telle mère telle fille.

Tandis que Lori Loughlin attend sa sortie de prison prévue, la plus jeune de ses deux filles lui montre son soutien avec flatterie, solidarité et un peu de nostalgie. Bella Giannulli, 20 ans, a montré de longs cheveux auburn nouvellement teints dans un selfie publié sur son histoire Instagram, ainsi qu’une capture d’écran de l’ancienne de Lori Full house personnage, tante Becky, arborant la même coiffure sur la série des années 90.

La fille de l’actrice a écrit: « Je l’ai copiée [red heart emoji]. «

Le message intervient quelques jours avant que Lori ne soit libérée de prison fédérale après avoir purgé près de deux mois derrière les barreaux pour son implication dans le scandale des admissions à l’université de l’année dernière.

le Full house alun, dont le personnage a été radié de la série suite de Netflix Maison plus complète pour la saison cinq au milieu de la controverse, devrait être libéré de l’établissement correctionnel fédéral de Dublin, en Californie, trois jours après Noël, selon les archives. Cependant, il a été supposé qu’elle pourrait partir plus tôt et juste à temps pour célébrer les vacances avec sa famille parce que sa date de libération tombe à la fin d’un week-end et à cause de la surpopulation.