Le mannequin Bella Hadid a abordé le conflit au Moyen-Orient, condamnant l’attaque du Hamas contre Israël et décrivant le sort et les souffrances des Palestiniens innocents.

“Pardonnez-moi mon silence”, Hadid a écrit sur Instagram jeudi. “Je n’ai pas encore trouvé les mots idéaux pour ces deux dernières semaines profondément complexes et horribles, des semaines qui ont ramené l’attention du monde vers une situation qui a coûté des vies innocentes et affecté des familles depuis des décennies.”

Le père de Hadid, Mohamed Hadid, a fui la région avec sa famille lorsqu’il était bébé pendant la guerre israélo-arabe de 1948. Bella Hadid et sa sœur, la mannequin Gigi Hadid, ont embrassé leur héritage et défendu la cause palestinienne.

Gigi Hadid a publié une déclaration plus tôt ce mois-ci condamnant les violences et a partagé un message de soutien aux Palestiniens, provoquant des représailles de la part du compte Instagram de l’État d’Israël. Par la suite, toute la famille Hadid a fait face à une série de menaces violentes, TMZ a déjà signalé.

Dans son message, Bella Hadid a déclaré que son numéro de téléphone avait été divulgué et qu’elle avait reçu des centaines de menaces de mort chaque jour. « Ma famille se sent en danger », a-t-elle écrit. “Mais je ne peux plus être réduit au silence.”

« Mon cœur saigne de douleur à cause du traumatisme que je vois se dérouler, ainsi que du traumatisme générationnel de mon sang palestinien », a écrit Hadid. « En voyant les conséquences des frappes aériennes à Gaza, je pleure avec toutes les mères qui ont perdu des enfants et les enfants qui pleurent seuls, tous les pères, frères, sœurs, oncles, tantes, amis perdus qui ne fouleront plus jamais cette terre. »

Elle a dit qu’elle pleurait également les familles israéliennes qui ont souffert à la suite des attaques du 7 octobre perpétrées par des militants du Hamas, qui ont tué plus de 1 400 personnes en Israël et pris plus de 200 otages, selon le gouvernement.

« Quelle que soit l’histoire du pays, je condamne les attaques terroristes contre tous les civils, où qu’ils soient », a écrit Hadid. « Faire du mal aux femmes et aux enfants et semer la terreur ne fait pas et ne devrait pas faire de bien au mouvement Palestine libre. »

Gigi Hadid et Bella Hadid ont exprimé ouvertement leur soutien aux Palestiniens.

Hadid a également partagé le contexte du départ de son père de Nazareth pendant la Nakbaun mot arabe signifiant « catastrophe » qui fait référence au déplacement massif de Palestiniens de la région pendant la guerre de 1948.

Mohamed Hadid et sa famille ont été « expulsés de Palestine, devenant des réfugiés, loin d’un endroit qu’ils considéraient autrefois comme leur chez-soi », a-t-elle déclaré.

Elle a également parlé de la « douleur inimaginable » résultant des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés au cours des décennies qui ont suivi.

Israël a construit de nombreuses colonies depuis qu’il a occupé la Cisjordanie, qui était réservée dans le cadre d’un plan des Nations Unies pour un futur État palestinien, lors de la guerre de 1967.

Les colonies sont largement considéré comme illégal en vertu du droit international.

« Ma famille a été témoin de 75 ans de violence contre le peuple palestinien », a écrit Bella Hadid. « Plus particulièrement, les invasions brutales de colons qui ont conduit à la destruction de communautés entières, à des meurtres de sang-froid et au déplacement forcé de familles de leurs foyers. »

« La pratique des colonies sur les terres palestiniennes se poursuit encore aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

Elle a attiré l’attention sur la crise humanitaire urgente à Gaza, assiégée par Israël après l’attaque du 7 octobre. Le groupe militant Hamas contrôle l’enclave palestinienne, habitée par plus de 2 millions de personnes.

Israël a coupé l’approvisionnement en eau, en nourriture et en carburant dans la région, où des milliers sont morts et blessés ― dont beaucoup d’enfants ― après des semaines de frappes aériennes.

« Les guerres ont des lois – et elles doivent être respectées quoi qu’il arrive », a écrit Hadid.