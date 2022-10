Bella Hadid se fait tatouer une robe à la Fashion Week de Paris, les internautes la qualifient d'”emblématique”

L’industrie de la mode est connue pour ses risques. Il a expérimenté de nouveaux styles de temps en temps. Rejoignant le culte, le mannequin américain Bella Hadid a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle s’est peinte une robe à la bombe lors de la Fashion Week de Paris. Une vidéo téléchargée sur la poignée Instagram ‘Now This’ montre comment le mannequin s’est fait peindre une robe blanche à la bombe sur tout son corps sur le podium. “Bella Hadid a porté une robe ‘spray-on’ lors d’une apparition au défilé Coperni de la Fashion Week de Paris le 30 septembre. En moins de 10 minutes, une équipe de 3 hommes a pulvérisé un tissu breveté en forme de toile d’araignée autour du corps de Hadid, qui a finalement durci dans une robe blanche entièrement formée », lit la légende de la vidéo.

La légende citait en outre la journaliste de mode du NYT Jessica Testa, qui a déclaré que la robe “ressemblait à une sorte de soie ou de coton, mais au toucher, elle était douce mais élastique, bosselée comme une éponge”.

Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 71 000 likes. “Plus besoin de se soucier de trouver la bonne taille de vêtement”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « C’est comme ça que je mets mes chaussettes à partir de maintenant.

Plus tôt, Bella a fait la une des journaux lorsque Tom Ford a présenté sa collection printemps/été 2023 avec sa sœur Gigi Hadid et elle-même marchant sur le podium. Gigi Hadid a enfilé une robe découpée extravagante avec une fente à hauteur de cuisse qui ressemblait à de l’or liquide et était recouverte de paillettes et de paillettes. Une paire de boucles d’oreilles massives et blingy de couleur similaire complétait la robe.

Bella Hadid a brillé sur le podium dans une robe découpée cuivrée qui moulait sa silhouette. Bella ressemblait à une diva disco quand elle portait le même style de grosses boucles d’oreilles. Sur le podium, les drapés exquis et les coupes impeccables des robes parlaient d’eux-mêmes.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici