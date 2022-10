Bella Hadid se fait pulvériser une robe sur elle et la promène sur la piste

Pour clôturer le défilé printemps/été 2023 à la fin de la Fashion Week de Paris, la marque de mode Coperni a fait l’imprévisible vendredi : accompagner un mannequin presque nu jusqu’au podium et vaporiser une robe sur son corps avant qu’elle ne se promène.

Le modèle était la célèbre Bella Hadid et la robe était faite de Fabienun matériau à vaporiser qui durcit en un textile portable, selon Vogue. Les participants ont regardé les techniciens encercler Hadid et pulvériser le tissu sur son corps en forme de robe, et, après quelques ajustements minutieux, elle a marché sur la piste dans une tenue dont vous auriez du mal à dire qu’elle avait été formée sur place. .

Fabrican existe dans la boîte sous forme de liquide composé de coton ou de fibres synthétiques qui adhère au corps lorsqu’il est pulvérisé, mais peut être retiré et redevenu une solution liquide à réutilisera expliqué Vogue Business.

Fabrican est également le nom de l’entreprise qui a développé le matériau, fondée par le designer et scientifique Manel Torres, qui a passé six mois à créer le matériau avec les co-fondateurs de Coperni, Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant.

Il ne semble cependant pas que Fabrican soit la prochaine tendance du marché de masse. “Nous n’allons pas gagner d’argent là-dessus”, a déclaré Meyer à Vogue Business, mais il a été présenté dans l’émission pour créer un moment qui évoque l’émotion.