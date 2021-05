Au milieu de l’escalade du conflit entre Israël et la Palestine, qui a entraîné de nombreux morts civils des deux côtés, des attaques de la foule raciste contre les Palestiniens et la destruction de tours d’habitation entières lors de frappes aériennes israéliennes, Hadid – dont le père est palestinien – a fait plusieurs messages en soutien à la Palestine.

«Il ne s’agit pas de religion. Il ne s’agit pas de cracher de la haine sur l’un ou l’autre. Il s’agit de la colonisation israélienne, du nettoyage ethnique, de l’occupation militaire et de l’apartheid sur le peuple palestinien qui dure depuis des ANNÉES! » a déclaré Hadid dans un message mardi.

«Je suis aux côtés de mes frères et sœurs palestiniens, je vous protégerai et vous soutiendrai du mieux que je pourrai. JE VOUS AIME. »

Hadid – qui compte plus de 40 millions d’abonnés sur Instagram seulement – a également appelé ceux qui revendiquent la Palestine « N’est pas réel, » déclarant, «La Palestine est bien réelle et le peuple palestinien est là pour rester et coexister. Comme ils l’ont toujours fait.

Le message a reçu près de deux millions de likes, ainsi que des messages de soutien de la part d’autres célébrités, notamment l’actrice Tracee Ellis Ross, le mannequin Adut Akech, l’acteur Indya Moore, la chanteuse SZA et l’artiste australienne Sarah Bahbah – également d’origine palestinienne.

Dans d’autres publications, qui ont reçu des millions d’autres personnes, Hadid a critiqué les personnes qui soutiennent les mouvements de défense des droits de l’homme mais ignorent la Palestine, et a partagé une vidéo de l’ancien candidat démocrate à la présidentielle, le sénateur Bernie Sanders (I-VT), déclarant: «Il n’est pas antisémite de critiquer un gouvernement de droite en Israël.»

Les Israéliens, cependant, n’étaient pas très friands des messages de Hadid.

« Va au diable bi * ch, » a commenté une femme en hébreu, tandis qu’une autre a écrit: «Je veux te voir ici. Après un missile, vous urinez en sous-vêtements.

«Si vous aimez tant la Palestine, pourquoi n’allez-vous pas y vivre?» a déclaré un utilisateur né en Israël qui vit maintenant aux États-Unis.

Hadid est depuis longtemps un défenseur des droits de l’homme et a rejoint les manifestations contre le président de l’époque, Donald Trump, pendant son administration.

La sœur de Hadid et collègue top model Gigi Hadid a également publié une déclaration en faveur des droits des Palestiniens, recevant des millions de likes et de solidarité de la part du médaillé olympique musulman américain Ibtihaj Muhammad, de l’influenceuse célébrité Olivia Culpo et de bien d’autres.

Gigi Hadid compte plus de 66 millions d’abonnés sur Instagram.

