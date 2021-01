Bella Hadid s’est déshabillée et s’est aspergée de peinture argentée pour une séance photo sur le thème extra-terrestre – ne posant rien d’autre que la peinture, des talons et une paire d’entailles en filet.

Le mannequin de 24 ans et ancienne star de Real Housewives avait l’air incroyable alors qu’elle posait dans son lever pour le photographe Luke Gilford et V Magazine.

Le mannequin et le photographe ont inondé leurs flux Instagram d’images de leur collaboration samedi – accumulant les « j’aime » de fans reconnaissants.

Le tournage, inspiré du titre The Girl Who Fell To Earth, a clairement touché une corde sensible avec Bella, qui a révélé qu’elle avait pleinement embrassé le projet.







(Image: Luke Gilford pour V Magazine)



La mannequin a plaisanté: «J’adore faire de l’art avec mes terres» en partageant les résultats de la séance photo accrocheuse.

La chanteuse américaine Jesse Jo Stark a taquiné que les activités de Bella hors de ce monde faisaient des ravages dans sa propre vie.

Le chanteur a plaisanté dans les commentaires: « bébé ton vaisseau spatial est garé en double devant ma place, où sont tes clés? »







(Image: Luke Gilford pour V Magazine)



En suivant le récit, Bella a répondu: « Tu as les clés de mon vaisseau spatial, je t’ai laissé une pièce de rechange. »

Les images figurent dans le numéro de printemps du magazine de haute couture, V Magazine.

Écrivant le tour de la star de Bella dans la séance photo hors du commun, le magazine déclare: «Une vision chimérique de la lumière des étoiles et de l’émerveillement, elle revêt les vêtements de la fille moderne de l’émerveillement.







(Image: Luke Gilford pour V Magazine)



«Avec des blazers pailletés et des robes cloutées, un body noir et des slips transparents, Bella Hadid est céleste, une vision lunaire insufflée à notre atmosphère.»

La mère vedette de Bella’s Real Housewives of Beverley Hills, Yolanda, faisait partie de ces éloges sur l’image alors qu’elle répondait aux publications Instagram avec deux émojis au cœur rouge.

Alors que son collègue mannequin Lily Aldridge a capturé les sentiments de beaucoup en tapant simplement: « Wowwwwww. »