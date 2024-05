Bella Hadid fait sensation avec sa robe inspirée du keffieh au Festival de Cannes

CNN

Bella Hadid je suis sorti avec un keffieh rouge–robe inspirée au festival du film de Cannes jeudi, en clin d’œil à son héritage palestinien.

Le mannequin, dont le père est le promoteur immobilier palestino-américain Mohamed Hadid, a suscité les éloges de certains sur les réseaux sociaux après avoir été photographiée marchant sur la promenade dans une robe du duo de créateurs Michael et Hushi.

« Notre princesse palestinienne », a écrit un utilisateur sur X. « J’adore cet hommage à ses racines palestiniennes », a félicité un autre utilisateur sur Instagram, tandis qu’un autre commentaire disait : « C’est une mode qui a un but. »

Le mannequin plus tard republié une photo de la robe avec la légende « Libérez la Palestine pour toujours » dans ses histoires sur Instagram, où elle parle fréquemment de la violence contre les Palestiniens et de la guerre en cours à Gaza.

Jacopo Raule/GC Images/Getty Images Bella Hadid est vue lors du 77ème Festival de Cannes.

En octobre de l’année dernière, elle a écrit dans une déclaration publiée sur Instagram: « Mon cœur saigne de douleur à cause du traumatisme que je vois se dérouler, ainsi que du traumatisme générationnel de mon sang palestinien », faisant référence aux personnes tuées par les frappes aériennes israéliennes à Gaza.

Et le 15 mai, Hadid a marqué Journée de la Nakba (commémorant l’époque de 1948 où environ 700 000 Palestiniens ont fui ou ont été expulsés de leurs foyers) avec un message partageant l’histoire de sa famille en tant que survivante de la Nakba et plaidant pour la fin de la guerre à Gaza.

« S’il vous plaît, regardez dans les yeux les souffrances des Palestiniens », a-t-elle écrit.

Le foulard keffieh, sur lequel est basée la robe de Hadid, est porté dans tout le Moyen-Orient. Mais au cours des dernières décennies, il a fini par être identifié comme un symbole de l’identité palestinienne et la résistance.

La robe de Hadid provient des archives de Michael et Hushiune marque basée à New York fondée par Michael Sears et Hushidar Mortezaie.

La robe s’est vendue au prix de 900 $ en septembre 2001 et a été présentée dans des magazines tels que Women’s Wear Daily et Wallpaper, selon une publication Instagram de Mortezaie.

Certains sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à souligner que la robe de Hadid n’était pas techniquement un keffieh palestinien, ses couleurs ressemblant davantage à celles utilisées en Jordanie et en Arabie Saoudite.

Mortezaie, l’un des créateurs originaux, a expliqué les intentions derrière la robe.

« Cette robe a été confectionnée il y a 23 ans et tous les habitants de la région étaient regroupés comme un grand Autre. Il n’y avait pas de Google. Seulement ce qui pourrait être mis en place avec peu de ressources. Espérons que nous pourrons tous apprendre à rester unis et aimants contre le génocide », il a écrit sur Instagram.

Une autre création de Michael et Hushi a fait son apparition dans « Sex and the City », avec Carrie Bradshaw arborant un keffieh noir et blanc. réservoir en tête de la saison 4 de la série.