Bella Hadid élue mannequin de l’année aux Fashion Awards 2022

Écrit par Léa Dolan, CNN

“Londres est de retour”, a annoncé Christine Quinn de Selling Sunset, dont le message vidéo de révision préenregistré de l’année a ouvert les Fashion Awards 2022 lundi soir. “New York est de retour, Paris est de retour, Milan est de retour”, a poursuivi Quinn, alors que des défilés viraux de maisons de couture telles que Bottega Veneta, Coperni et Tommy Hilfiger défilaient sur les écrans de l’historique Royal Albert Hall de Londres.

L’arène ronde de la salle était remplie de tables pour des invités célèbres, dont Florence Pugh, Tilda Swinton, Naomi Campbell et Stormzy, qui avaient toutes défilé depuis un tapis rouge fastueux mais glacial pour assister à l’un des plus grands événements du calendrier de la mode de l’année.

Le mannequin Bella Hadid – qui a récemment fait la une des journaux lorsqu’une robe a été pulvérisée sur son corps pendant la Fashion Week de Paris – a remporté le prix très attendu du mannequin de l’année, présenté par son collègue mannequin Ashley Graham.

Le moment de la robe vaporisée Coperni de Bella Hadid à la Fashion Week de Paris a été nommé meilleur moment viral de 2022 par le moteur de recherche de mode Lyst. Le crédit: Julien De Rosa/AFP/Getty

“Les vêtements ne sont rien tant qu’ils ne sont pas animés par l’art majestueux du mannequin”, a déclaré Graham avant d’annoncer la victoire de Hadid sur les nominés Adut Akech, Quannah Chasinghorse, Paloma Elsesser et Lila Moss.

Le groupe diversifié de nominés était considéré comme un indicateur d’espoir que l’industrie pourrait remettre en question ses normes de beauté étroites et eurocentriques précédemment privilégiées pour quelque chose de plus inclusif : Chasinghorse est un mannequin et activiste autochtone, Elsesser est un mannequin grande taille tandis qu’Akech est une réfugiée. du Soudan du Sud.

Adut Akech, mannequin de l’année 2019 et nominée pour 2022, est arrivée aux Fashion Awards 2022 dans une robe Nensi Dojaka à sequins blancs. Le crédit: Karwai Tang/WireImage/WireImage

Hadid n’a pas pu recevoir son prix en personne parce que “son corps ne le lui permettait pas”, a déclaré le styliste Carlos Nazario qui a accepté en son nom (Hadid a parlé publiquement de ses luttes contre la maladie de Lyme et des problèmes de santé mentale.)

Dans un message vidéo, Hadid a remercié son agent Luiz Mattos et sa mère Yolanda Hadid, ainsi que ceux moins visibles dans l’industrie. “Vous tous, ma famille de la mode, êtes ceux qui m’ont montré qui je pouvais être et m’ont ouvert les yeux sur les choses que je pouvais faire”, a déclaré Hadid. “Je veux partager ce prix avec tous les mannequins qui se présentent chaque jour et travaillent dur avec peu ou pas de reconnaissance. Je sais que ce n’est pas facile et je vous vois. Je suis une si petite partie d’une vision immense, et chaque personne et chaque projet sont tout aussi importants les uns que les autres. Ce prix est pour nous tous.

Florence Pugh a remis le prix du créateur de l’année à Pierpaolo Piccioli pour Valentino. Le crédit: Kate Green/BFC/Getty Images Europe/Getty Images pour BFC

Pierpaolo Piccioli, qui est le directeur créatif de Valentino depuis 2016, a remporté le prix du créateur de l’année – une catégorie qui comprenait auparavant Denma de Balenciaga, jusqu’à ce que son nom (il ne porte que son prénom) soit retiré de la liste des nominés après critiques généralisées sur deux campagnes publicitaires controversées publiées le mois dernier. Demna n’était pas présent à l’événement.

La meilleure marque britannique indépendante a été décernée à Wales Bonner et le prix de la Fondation BFC a été décerné à SS Daley. Signe des temps, Burberry a reçu un nouveau prix pour Metaverse World et Gaming Experience avec un crédit spécifique accordé aux collaborations du label avec des jeux tels que Minecraft et Blankos Block Party.

Une autre nominée pour le mannequin de l’année, Lila Moss, a ouvert l’hommage “Fashion Salute” à la reine Elizabeth II. Le crédit: Gareth Cattermole/BFC/Getty Images Europe/Getty Images pour BFC

Ailleurs dans la soirée, les célébrations se sont transformées en commémorations avec un autre hommage de l’industrie à feu la reine Elizabeth II, décédée en septembre de cette année. Après une performance de Queen’s Royal Hussars, le tapis annelé du Royal Albert Hall est devenu un podium alors que chaque créateur du programme de la Fashion Week de Londres envoyait un look de sa dernière collection. Après un bref intermède de “God Save the Queen” des Sex Pistols, l’hommage s’est conclu par un bref mais sombre récital de cornemuse.