Bella Hadid a parlé publiquement pour la première fois du conflit en cours entre Israël et le Hamas, affirmant qu’« il existe une crise humanitaire urgente à Gaza à laquelle il faut remédier ».

La star de 27 ans s’est rendue sur Instagram jeudi avec une déclaration détaillée appelant à faire pression sur les dirigeants politiques pour qu’ils « s’unissent pour défendre l’humanité et la compassion ».

Le mannequin vedette a évoqué cette question sensible plus de deux semaines après que sa sœur Gigi ait parlé publiquement du conflit en cours au Moyen-Orient.

“Je n’ai pas encore trouvé les mots idéaux pour ces deux dernières semaines profondément complexes et horribles, des semaines qui ont ramené l’attention du monde vers une situation qui a coûté des vies innocentes et affecté des familles pendant des décennies”, a-t-elle déclaré. “J’ai beaucoup à dire, mais pour aujourd’hui, je serai bref.”

Bella, dont le père est l’homme d’affaires palestinien Mohamed Hadid, a poursuivi : « J’ai reçu quotidiennement des centaines de menaces de mort, mon numéro de téléphone a été divulgué et ma famille s’est sentie en danger.

«Mais je ne peux plus être réduit au silence. La peur n’est pas une option. Le peuple et les enfants de Palestine, en particulier à Gaza, ne peuvent se permettre notre silence. Nous ne sommes pas courageux – eux le sont.

Le mannequin a déclaré : « voyant les conséquences des frappes aériennes à Gaza, je pleure avec toutes les mères qui ont perdu des enfants et les enfants qui pleurent seuls, tous les pères, frères, sœurs, oncles, tantes, amis perdus, qui ne seront jamais perdus ». parcourez à nouveau cette terre.

Bella a déclaré dans son message que « nous devons tous être unis pour défendre l’humanité et la compassion – et exiger que nos dirigeants fassent de même ». Toutes les religions sont la paix – ce sont les gouvernements qui sont corrompus et entrelacés.

Elle a poursuivi : « Les deux constituent le plus grand péché de tous. Nous sommes un et Dieu a créé tous égaux. Tous les sangs versés, toutes les larmes et tous les corps doivent être pleurés avec le même respect.

Bella a déclaré qu’« il y a une crise humanitaire urgente à Gaza à laquelle il faut remédier », car « les familles ont besoin d’avoir accès à l’eau et à la nourriture » et « les hôpitaux ont besoin de carburant pour alimenter les générateurs, soigner les blessés et maintenir les gens en vie ».

« Les guerres ont des lois – et elles doivent être respectées quoi qu’il arrive. »