Bella Hadid aux côtés de la Palestine dans une superbe robe keffieh à Cannes

Le mannequin Bella Hadid a fait une déclaration de mode politique au Festival de Cannes cette semaine, en portant une robe qui rappelle le foulard connu dans le monde entier comme symbole de solidarité avec la Palestine.

Jeudi, Hadid est sortie vêtue d’une robe vintage rouge et blanche ornée du motif à carreaux saisissant et des franges d’un foulard keffieh, un clin d’œil à son héritage palestinien. (Bien que la robe asymétrique à volants et à fines bretelles ressemble un peu plus à un shemagh, le cousin plus complexe du keffieh.)

Photographiée en train d’aller chercher une glace lors d’une promenade le long de la Côte d’Azur, la mannequin et créatrice de parfums a complété son ensemble avec des mules Gucci rouges, des créoles dorées et des lunettes de soleil rectangulaires sans monture.

Elle a coiffé ses cheveux en une queue de cheval lisse agrémentée d’un élastique à cheveux blanc et vaporeux et a opté pour un look éclatant et minimaliste sur sa peau.

La star, dont le soutien à la libération palestinienne est antérieur au conflit actuel avec Israël, a reconnu la signification de sa tenue tout en faisant un cri en ligne aux créateurs de mode Michael Sears et Hushi Mortezaie, de la marque Michael and Hushi, plus tard dans la journée.

Image ouverte modale Bella Hadid enfile une robe vintage à imprimé keffieh alors qu’elle est en France pour le Festival de Cannes 2024 mercredi. Jacopo Raule via Getty Images

En republiant une image du dessin original de 2001 sur son histoire Instagram, elle a tagué les créateurs et écrit « Libérez la Palestine pour toujours » à côté d’un emoji du drapeau palestinien.

Depuis le début de l’offensive israélienne à Gaza, qui a tué quelque 34 000 personnes, Hadid a exprimé à plusieurs reprises son soutien aux Palestiniens de Gaza.

En octobre dernier, à la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a tué 1 200 Israéliens et déclenché les dernières violences, le mannequin a exprimé sa sympathie pour les victimes palestiniennes et israéliennes de la violence.

« Je crois au plus profond de mon cœur qu’aucun enfant, ni personne, où que ce soit, ne devrait être retiré à sa famille, que ce soit temporairement ou indéfiniment. Cela vaut aussi bien pour le peuple israélien que pour le peuple palestinien », a-t-elle écrit sur Instagram.