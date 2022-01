Bella et Gigi Hadid ressemblent à des jumelles dans des robes en latex pour la nouvelle campagne Versace

Les sœurs mannequins Bella et Gigi Hadid ressemblaient à des jumelles dans la dernière campagne Versace alors qu’elles portaient des robes moulantes en latex et plus encore lors de la magnifique séance photo.

Bella, 25 et Gigi Hadid, 26 ans, star de la nouvelle campagne Versace printemps-été 2022, et les sœurs se ressemblent exactement dans la superbe séance photo. Tout au long du tournage, les mannequins ont porté une multitude de tenues magnifiques, notamment des robes en latex, des collants découpés, etc.

Dans l’une de nos photos préférées de la campagne prises par des photographes emblématiques Mert Hélas et Marcus Piggot, les deux filles ont bercé des robes en latex moulantes dans des robes audacieuses et lumineuses avec des coiffures assorties – de longues tresses en queue de cochon. Gigi avait ses cheveux blonds avec des pinces violettes sur le côté tandis que les cheveux bruns de Bella étaient coupés en arrière avec une pince turquoise géante.

Pour la photo, Gigi a porté une robe rouge vif à bretelles spaghetti avec des bonnets à armatures et une ceinture vert fluo autour de sa petite taille. Bella a porté exactement la même robe dans un bleu vif et a montré un joli sac à main jaune vif.

Une autre photo de la campagne montrait Bella et Gigi allongées avec Donatella Versace blotti au centre d’eux. Les trois dames ont porté des mini-robes noires sans manches avec des découpes sur les côtés.

Pendant ce temps, Bella était magnifique sur une photo en noir et blanc qui mettait ses abdominaux toniques en valeur alors qu’elle était seins nus sous un blazer en cuir noir plongeant associé à une jupe en cuir taille basse.

Donatella est proche des deux sœurs mannequins depuis des années et elle s’est extasié sur la nouvelle campagne, « La famille est toujours au cœur de tout ce que je fais, c’est pourquoi j’aime tant Bella et Gigi. »

Elle a poursuivi: «Elles illustrent parfaitement la force entre sœurs et partagent ce message avec notre fraternité Versace dans le monde entier. Je veux que cette campagne soit un câlin chaleureux à la famille mondiale Versace au début de 2022 ! »