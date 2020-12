« Chaque grain de sel chante en chœur, reviens, reviens … »

Un artiste indien, Poojan Sahil, a proposé une interprétation en punjabi de la chanson populaire de la révolution « Bella Ciao » dans le but de montrer son soutien aux agriculteurs qui protestent aux frontières de Singhu près de Delhi contre les lois agricoles du Centre.

La chanson devient virale. Au moment d’écrire ces lignes, il y a plus de 28000 vues – et cela ne fait même pas 24 heures depuis sa mise en ligne sur la chaîne YouTube.

dans le section description de sa chaîne YouTube», Écrit Sahil,« Je fais des chansons sociopolitiques et j’essaie de promouvoir le fait de poser des questions et de célébrer la dissidence en laissant les gens chanter sur des airs qui leur sont familiers ».

Auparavant, il a composé plusieurs chansons sur des sujets tels que les lynchages, le jihad amoureux et même l’arrestation d’Umar Khalid.

Jeudi, Sahil a publié une vidéo soutenant les agriculteurs qui manifestaient. La vidéo est un montage de visuels du site de protestation, montrant des agriculteurs alors qu’ils brandissent des banderoles et des drapeaux contre les lois agricoles litigieuses.

Sahil a précisé sur YouTube que la chanson n’est pas une traduction de « Bella Ciao », mais une interprétation punjabi. Il a également dit que la chanson est en solidarité avec les agriculteurs.

Vous pouvez regarder le clip vidéo ici:

Vendredi, les agriculteurs entament leur 23e jour de manifestations alors que le Premier ministre Narendra Modi s’apprête à s’adresser aux agriculteurs de Raisen, dans le Madhya Pradesh, par vidéoconférence.

Pour ceux qui ne le savent pas, voici un peu de contexte.

En septembre, le Centre a adopté trois lois agricoles qui ont été qualifiées de réformes agricoles. Il s’agit notamment de la Loi de 2020 sur le commerce des produits agricoles et le commerce (promotion et facilitation), la Loi de 2020 sur l’Accord sur l’assurance des prix et les services agricoles des agriculteurs (autonomisation et protection) et la Loi de 2020 sur les produits essentiels (amendement). a affirmé que les lois sont dans l’intérêt des agriculteurs, ces derniers ont affirmé que les lois sont « anti-agriculteurs ».

La principale objection à la loi sur le commerce des produits agricoles et le commerce (promotion et facilitation) est qu’elle est favorable aux entreprises. Il permet aux agriculteurs de vendre en dehors de l’APMC (comité du marché des produits agricoles). Mais il abolit le système mandi qui fonctionne dans le cadre du système APMC, ce qui signifie que les agriculteurs devraient désormais vendre aux entreprises, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’achat de récoltes au MSP.

Bella Ciao est une vieille chanson de protestation italienne qui s’est transformée en hymne antifasciste non officiel de l’Italie. Partout dans le monde, la chanson a gagné en popularité lorsqu’elle a été utilisée dans l’émission populaire de Netflix, « Money Heist ».

En Inde, la chanson a également pris de l’ampleur lorsqu’elle est devenue une sorte d’hymne pour les étudiants et les résidents protestant contre la violence sur le campus de l’Université Jawaharlal Nehru (JNU) qui a éclaté en décembre 2019. Dans des vidéos devenues virales à l’époque, beaucoup se sont adaptées « Bella ciao » dans des langues régionales comme le bengali et l’hindi pour élever la voix contre la violence.