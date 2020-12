Une chiot espiègle s’est blessée après avoir avalé une épingle de sûreté ouverte lorsqu’elle a fouillé dans une poubelle.

Bella, un labrador retriever âgé de huit mois, a été emmenée chez les vétérinaires qui l’ont surprise en train d’avaler une épingle chez elle à Milton Keynes, dans le Buckinghamshire.

Les propriétaires Will Maisey, 27 ans, et Sarah Ritchie, 29 ans, ont attrapé le chiot en flagrant délit, après qu’elle se soit précipitée à l’étage lorsque la barrière pour animaux de compagnie a été accidentellement laissée ouverte.

Bella a mangé l’épingle en fouillant dans une poubelle de la chambre et a rapidement avalé l’objet avant qu’ils n’aient eu la chance de l’attraper.

Les vétérinaires ont récupéré la goupille de sécurité ouverte de la gorge de Bella et, heureusement, le chiot est maintenant revenu à son état normal après avoir été sauvé de la situation potentiellement mortelle.

M. Maisey, un joueur de rugby professionnel, a déclaré: « Bella est un chiot typique du Labrador et a toujours faim.

« Nous plaçons le problème sur sa gourmandise – tout, que ce soit la nourriture ou non, est potentiellement une cuisine gastronomique pour elle.

« La goupille de sécurité n’était dans la poubelle que parce que Sarah l’avait jetée par inadvertance avec un numéro imprimé d’un récent concours en cours.

Il a ajouté: « Nous avons essayé de l’enlever Bella mais malheureusement, elle a décidé de l’avaler et plus tard, elle a commencé à vomir, ce qui nous a vraiment paniqués.

«Nous sommes tellement reconnaissants que Bella soit de nouveau à son petit moi méchant.

Elle a été transportée d’urgence à sa clinique d’urgence pour animaux de compagnie Vets Now à Milton Keynes et les rayons X ont montré que la goupille de sécurité gisait de manière inquiétante dans son œsophage.

Bella a été référée à l’équipe de médecine interne du cabinet vétérinaire de Davies pour un traitement d’urgence.

Emma Rogers-Smith, résidente en médecine interne à Davies, a déclaré: « Il n’a pas été possible de dire à partir de sa radiographie si la goupille de sécurité avait perforé l’œsophage ou non.

« Nous avons discuté des options avec l’équipe d’urgence de Vets Now – soit donner un repas à Bella et la rendre malade, soit effectuer une endoscopie d’urgence.

« En raison du risque que la rendre malade puisse lui donner un poumon effondré, les vétérinaires référents ont estimé qu’il était préférable de nous envoyer Bella.

«Mais il existe toujours un risque de lésion œsophagienne avec une ablation endoscopique, d’autant plus que la goupille de sécurité était ouverte.

Bella a été anesthésiée et la goupille de sécurité a été extraite de son œsophage sans complications.

Le chiot chanceux s’est rétabli rapidement et complètement, et a été libéré le même après-midi au couple soulagé Will et Sarah.

Will a ajouté: « C’est effrayant de penser aux dommages que cela aurait pu causer.

« Les vétérinaires ont fait un travail brillant – nous ne pouvions pas assez remercier Emma et maintenant, Bella est revenue à son état exubérant normal.

« À l’avenir, nous vérifierons la barrière pour animaux de compagnie et garderons les épingles de sûreté jetées fermées! »