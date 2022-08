Bell Média “regrette” la gestion de l’éviction de Lisa LaFlamme

Bell Média, la société mère de CTV News, a déclaré qu’elle lancerait un examen interne du lieu de travail au milieu des critiques concernant son licenciement de Lisa LaFlamme de son rôle de chef d’antenne.

Bell Média dit dans un communiqué qu’il “regrette” la façon dont le départ de LaFlamme a été géré, car cela “a peut-être laissé aux téléspectateurs la fausse impression” que sa carrière légendaire n’était pas valorisée.

Lundi, LaFlamme a publié une déclaration vidéo disant qu’elle était « aveugle » après avoir découvert en juin que Bell Média mettait fin à son contrat à CTV National News. Elle a dit qu’elle avait gardé la nouvelle secrète jusqu’à ce que les détails soient finalisés.

Bell Média a annoncé lundi le départ de LaFlamme et son remplacement, recevant des critiques des téléspectateurs et des observateurs des médias qui estimaient que LaFlamme, 58 ans, aurait dû avoir une approbation appropriée et une rétrospective de carrière après 35 ans avec l’entreprise.

Le licenciement a également soulevé des questions quant à savoir si le sexisme et l’âgisme ont joué un rôle dans le remaniement.

Bell Média affirme dans sa déclaration d’aujourd’hui qu’elle prend les allégations de discrimination « très au sérieux » et qu’elle prend des mesures pour lancer un examen interne indépendant par un tiers.