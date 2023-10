– La série Can-con devrait faire ses débuts sur les plateformes de Bell Média et sur FOX aux États-Unis –

TORONTO et LOS ANGELES, 27 octobre 2023 /CNW/ – Bell Média et FOX Entertainment Global ont annoncé aujourd’hui un nouvel accord de licence et de distribution selon lequel les sociétés s’associent pour soutenir les productions originales canadiennes pour toutes les plateformes de Bell Média, y compris CTV et Crave, et aux États-Unis pour FOX. La distribution mondiale sera assurée par FOX Entertainment Global.

L’annonce démontre une fois de plus la force et le succès des séries originales canadiennes au pays et à l’échelle mondiale, et renforce l’engagement continu de Bell Média envers la création de contenu canadien original. L’accord englobe des drames et des comédies scénarisés en anglais, des compétitions non scénarisées et des docu-séries. Les premiers projets devraient être produits en Canada par Neshama Entertainment.

“Ce nouveau partenariat avec FOX Entertainment Global renforce l’engagement de Bell Média envers la création de contenu canadien original qui résonne tant au pays qu’à l’étranger”, a déclaré Justin Stockman, vice-président, développement de contenu et programmation, Bell Média. “En travaillant aux côtés de nos partenaires de production, nous sommes impatients de continuer à élargir notre offre de contenu original, en travaillant avec des créateurs canadiens et en filmant dans ce pays, avec une visibilité internationale garantie sur FOX et au-delà.”

Michael Thornprésident, Programmation scénarisée, de FOX Entertainment, a déclaré : « Je suis ravi d’élargir notre collaboration de longue date avec Bell Média grâce à ce partenariat audacieux qui exploite la riche source de créativité et l’indépendance enviable de nos entreprises. dans Canada rend ce pacte encore plus attrayant, et Neshama et Bell encadrent ces projets par l’intermédiaire de la communauté de production éprouvée du pays, ce qui permet au contenu canadien d’avoir une échelle à la fois locale et mondiale.

Brook Petersvice-président principal, Ventes et développement des affaires, de Neshama Releasing, a ajouté : « Chez Neshama, nous sommes fiers d’unir nos forces à celles de Bell Média dans le cadre de ce partenariat passionnant. Travaillant main dans la main, unifiant nos compétences individuelles et notre portée à travers le Canada communauté créative, témoigne du dynamisme et de l’innovation que nous partageons avec Bell et FOX Entertainment. »

L’accord de licence et de distribution en cours fait en sorte que CTV ou Crave de Bell Média agissent comme diffuseur commanditaire de toutes les séries, dont le contenu sera initialement produit par Neshama Entertainment et distribué par FOX Entertainment Global.

À propos de FOX Divertissement mondial

FOX Entertainment Global est la division centralisée de vente de contenu de FOX Entertainment, offrant au marché multiplateforme mondial un accès exclusif à son portefeuille diversifié et en expansion rapide de programmes originaux détenus et de partenariats de coproduction. Un élément central de la stratégie de croissance à long terme de FOX Entertainment est de renforcer sa marque emblématique de classe mondiale et ses plateformes de distribution en propriété couvrant la diffusion et le streaming avec cette unité commerciale nouvellement créée chargée de distribuer l’ensemble du portefeuille de propriété intellectuelle de la société, y compris l’unique -comédie caméra Contrôle animalier et comédies animées Krapopolis et Grimsbourgla série non scénarisée Chef de niveau supérieur et L’huile de serpentdes documentaires de TMZ, une liste de contenus du service financé par la publicité de FOX Tubi, ainsi que du contenu premium acquis auprès de producteurs extérieurs.

À propos de Bell Média

Bell Média est du Canada société de création de contenu leader avec des actifs de premier plan dans les domaines de la télévision, de la radio, des médias numériques et d’affichage, y compris 35 stations de télévision faisant partie des réseaux CTV et Noovo ; 26 chaînes spécialisées, dont les leaders sportifs TSN et RDS ; service de télévision et de streaming bilingue Crave ; la marque iHeartRadio Canada qui regroupe 215 chaînes musicales, dont 103 stations de radio dans 58 marchés canadiens ; et le réseau d’affichage extérieur Astral. Bell Média est également partenaire des Grands Studios de Montréal, Juste pour rire et Dome Productions, l’un des L’Amérique du Nord principaux fournisseurs d’installations de production. Bell Média fait partie de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), du Canada la plus grande entreprise de communication. Apprenez-en davantage sur BellMédia.ca .

À propos de Neshama Entertainment

Basée à Toronto, Canada, la société primée Neshama Entertainment a été créée en 2018 avec pour mission de rechercher du contenu créatif pour le développement, la production et la distribution. Début 2023, ils ont été nominés pour sept Prix Écrans canadiens. Neshama produit partout Canada et continue de rechercher des partenaires de coproduction et des talents canadiens, notamment des producteurs, des acteurs, des écrivains, des monteurs, des compositeurs, des réalisateurs et des directeurs de la photographie. MarVista Entertainment, actionnaire minoritaire de Neshama, FOX Entertainment Global s’occupant de la distribution internationale (hors Canada) pour le contenu développé et produit sous la bannière Neshama, Neshama le distribuant au sein de Canada. Le drame d’une heure de Neshama « The Way Home », la première série originale de Hallmark en sept ans, a été créée début 2023 avec un énorme succès et est actuellement en production pour la deuxième saison.

Logo FOX Entertainment Global

