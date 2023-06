Bell Média demande au régulateur de supprimer ses obligations envers les nouvelles télévisées locales

Bell Média a demandé au régulateur fédéral de la radiodiffusion d’abandonner les exigences de dépenses et le temps d’antenne dédié imposés à la programmation de nouvelles télévisées locales de l’entreprise.

La branche médias de BCE affirme qu’elle souhaite que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) modifie « certaines conditions de licence » concernant ses stations de télévision locales de langues anglaise et française, CTV et Noovo.

Bell Média appelle cela un « allégement réglementaire » pour contrer la concurrence en ligne et aider à compenser les pertes accumulées au cours des dernières années.

« Malheureusement, Bell Média a perdu des dizaines de millions à lui seul dans la production et la diffusion de nouvelles locales », a-t-il déclaré dans un résumé de la demande publiée vendredi et déposée le 14 juin – le même jour, BCE a annoncé qu’elle supprimait 1 300 postes, fermait ou vente de neuf stations de radio et fermeture de deux bureaux à l’étranger.

« Au cours de la période de quatre ans entre 2016 et 2019, [Bell Media’s] la perte d’exploitation annuelle moyenne des nouvelles était de 28,4 millions de dollars », a déclaré la société.

Il a déclaré que ce chiffre était passé à 40 millions de dollars l’an dernier en raison de la publicité sur Internet qui a capté une « part massive » des revenus des entreprises canadiennes.

Les mises à pied de la semaine dernière comprenaient une réduction de 6 % chez Bell Média.

Moins d’heures pour les nouvelles locales

L’entreprise souhaite que le CRTC renonce aux exigences relatives au nombre d’heures que ses stations de télévision doivent consacrer aux nouvelles locales chaque semaine.

Bell Média a déclaré que la commission avait déclaré en 2021 que le nombre moyen d’heures que les Canadiens passaient à regarder les services de télévision traditionnels avait diminué de 16,5 % au total depuis 2013.

« Au cours de la dernière décennie, l’environnement d’exploitation des radiodiffuseurs canadiens privés traditionnels a radicalement changé », a déclaré la société.

« Alors que dans le passé, les Canadiens se tournaient vers les services nationaux pour s’informer et se divertir, ils peuvent désormais accéder à une gamme pratiquement illimitée de DMBU. [digital media broadcasting undertakings] tels que Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et Apple+, dont la plupart sont détenus et contrôlés par des étrangers. »

Bell a déclaré que la mise en œuvre par le CRTC de la Loi sur le streaming en ligne (projet de loi C-11) a le potentiel de soulager les entreprises de médias grâce à une compensation des géants du streaming en ligne, mais il ne peut pas se permettre d’attendre le résultat des consultations du régulateur sur la législation.

Le syndicat s’engage à se battre pour la programmation

Unifor, l’un des plus grands syndicats du secteur des médias au Canada, a déclaré qu’il s’opposait fermement à la demande d’élimination des exigences réglementaires.

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que Bell Média continue de respecter ses obligations légales en matière de financement et de création de nouvelles et de programmation locales », a déclaré la présidente nationale d’Unifor, Lana Payne, dans un communiqué.

« S’il est approuvé, le stratagème scandaleux et malavisé de Bell Média priverait le public canadien de nouvelles et de programmes locaux vitaux, tout en mettant au chômage des centaines de journalistes hautement qualifiés et professionnels », a ajouté Payne.

Elle a déclaré que le syndicat déposerait une réponse officielle auprès du CRTC dans les prochaines semaines.