BELL, Edward Joseph – Nécrologie – Sault Ste. Marie

Est décédé paisiblement le dimanche 29 septembre 2024.

Père bien-aimé de Valérie (feu John Charlie), Karen (Ken Casola), Lorna, feu Dave, Joe, Sue (Glen Chiblow), feu Peter et Derek. Beau-père de feu Roberta. Grand-père de Robert, Dillan, Jayce, feu Alain et Jacob. Arrière-grand-père de Phoenix, Tyya, Ozzy, Harmony, Angus et Amayah. Ami spécial de Kitty Woodcock. Prédécédé par son ex-épouse Angeline (née LaRose) et ses parents Joseph Edward et Harriet Millard. Il manquera beaucoup à de nombreux amis et membres de la famille.

Edward était un moissonneur et un travailleur acharné. Il chassait, pêchait et aimait passer du temps dehors. Edward a passé de nombreuses heures dans la brousse avec ses enfants, leur montrant son appréciation pour le monde naturel et leur transmettant les connaissances traditionnelles. Lorsqu’il ne passait pas son temps dehors, on le trouvait à l’intérieur en train de regarder du hockey ou du baseball. Edward adorait son John Deere. Il a passé beaucoup de temps à déneiger les allées, à installer des fosses septiques pour la communauté de Garden River et il a parrainé des jeunes de la communauté pour le hockey. Edward a grandi dans une ferme, s’occupant des nombreux animaux et jardins et récoltant du foin, transformant plus tard la ferme en terrain de camping de Bell’s Point. Il a pris sa retraite de l’aciérie après plus de 30 ans.

Un merci spécial à ses soignants.

Amis et famille sont invités à se rassembler au Centre communautaire de Garden River le samedi 5 octobre 2024 de 11 h à 16 h avec un service traditionnel pour la famille en matinée. Les arrangements ont été confiés à la Maison Funéraire Arthur – Chapelle Barton & Kiteley (492 rue Wellington Est 705-759-2522). Les contributions commémoratives payables en ligne ou par chèque à l’ordre de Seventh Generation Indigenous Foundation & Training seraient grandement appréciées. De bons souvenirs et des expressions de sympathie peuvent être partagés sur www.arthurfuneralhome.com pour la famille Bell.