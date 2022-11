Bell Bowl Prairie : Un petit carré d’herbe contre le monde

À environ une heure et demie au nord-ouest de Chicago se trouve l’un des plus grands aéroports de l’Illinois : Chicago Rockford International. C’est une importante plaque tournante du fret qui dessert UPS, Amazon et certaines compagnies aériennes commerciales. Et il se développe rapidement à mesure que la demande d’expédition augmente.

Mais à l’été 2021, le projet d’agrandissement a rencontré un problème. Afin de construire une nouvelle route, les responsables de l’aéroport ont prévu de raser au bulldozer une partie d’une petite prairie indigène, connue sous le nom de Bell Bowl Prairie, et les défenseurs de l’environnement ont lancé une campagne pour arrêter la construction. Ils ont organisé des rassemblements, intenté une action en justice et attiré l’attention nationale sur ce petit lopin de terre.

Ces tactiques ont fonctionné jusqu’à présent. L’aéroport a volontairement suspendu la construction. Et bien qu’il puisse reprendre d’un jour à l’autre – et qu’une partie de la prairie a déjà été défrichée – les groupes environnementaux locaux ont promis de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver ce qui reste.

Le combat pour Bell Bowl peut sembler principalement symbolique à première vue, représentant la bataille entre le pouvoir des entreprises et la nature, ou un grand remue-ménage pour quelque chose qui est finalement très petit. La prairie est d’environ 15 acres, pas plus grande que quelques pâtés de maisons.

Mais cette parcelle de terre – et d’autres comme elle dans le monde – est irremplaçable, ont déclaré des écologistes à Vox. Alors que de petits morceaux d’habitat ont tendance à être négligés, ils sont un élément essentiel de tout paysage et aident à soutenir la faune et les communautés humaines.

“Ces petits vestiges d’habitats sont uniques et doivent être préservés à tout prix”, a déclaré Federico Riva, écologiste à l’Université de Lausanne, qui a étudié la valeur des petites parcelles. “Petit ne veut pas dire sans importance, du tout.”

Donc, si Bell Bowl symbolise quelque chose, c’est que de minuscules habitats, souvent cachés à la vue de tous, ont des avantages étonnamment importants, et ils valent la peine de se battre.

Bell Bowl Prairie est un joyau, et il y a beaucoup d’endroits comme ça

Du hublot d’un avion, Bell Bowl Prairie ne ressemble pas à grand-chose. Ce n’est pas seulement petit mais c’est une prairie, un type d’habitat qu’il est facile de confondre avec simple et sans intérêt.

Pourtant, quand on y regarde de plus près, la prairie prend vie. En été, il est tacheté de roses vifs, de bleus et de jaunes qui bourdonnent d’insectes et d’oiseaux. Parmi ses nombreux trésors se trouve le bourdon à tache rousse, une espèce en voie de disparition au niveau fédéral et l’une des 100 espèces d’abeilles au moins qui utilisent probablement la prairie. (Les abeilles indigènes, qui aident à polliniser les cultures et les fleurs, sont en déclin.)

Les écologistes traditionnels ont, pendant de nombreuses années, poussé l’idée que plus c’est gros, mieux c’est : pour conserver les plantes et les animaux et éviter l’extinction, disent-ils, protégez de vastes étendues de terres ininterrompues, comme ce que vous pourriez trouver dans un refuge faunique ou un parc national.

Cette pensée a fait que de petits morceaux d’habitat comme Bell Bowl semblent quelque peu sans valeur en comparaison. “De petites parcelles de végétation, souvent isolées, sont considérées comme consommables, commercialisables, d’une valeur écologique limitée”, ont écrit il y a quelques années les scientifiques de la conservation Brendan Wintle et Sarah Bekessy.

Protéger une vaste bande d’un paysage montagneux accidenté peut certainement aider à protéger les loups, les grizzlis et d’autres créatures. Mais cette stratégie néglige souvent les abeilles, les petits mammifères et les plantes qui ont évolué pour vivre dans les types exacts de zones que les humains ont transformées en terres agricoles ou en aéroports.

La recherche montre de plus en plus que même de minuscules habitats font équipe avec la vie. Dans une étude publiée plus tôt cette année, les scientifiques ont compté plus d’espèces dans plusieurs petits habitats que moins de grands. En d’autres termes, de petites parcelles peuvent avoir plus d’espèces par zone, en moyenne, que de grandes étendues de terres naturelles.

“Nous supposons savoir ce qui est petit pour la nature, pour une abeille ou une fleur”, a déclaré Riva, qui a dirigé la recherche. “Mais quand vous faites des recherches, il s’avère souvent qu’il y a plus de biodiversité que prévu. Cela a changé ma vision. Au lieu de protéger uniquement ce qui est grand, nous pourrions penser à protéger autant que possible, quelle que soit sa taille.

Les habitats minuscules sont souvent les derniers vestiges de la terre natale

Les petites parcelles sont également précieuses en raison de ce qui les entoure : des terres qui ont été irrémédiablement transformées. L’Illinois, par exemple, a perdu tout sauf un centième de 1 % de sa prairie natale. Cela signifie que les espèces qui dépendent des prairies n’ont pas beaucoup d’autres endroits où aller.

Cette histoire se répète partout dans le monde.

Le long de la rivière Willamette dans l’Oregon, par exemple, de petites parcelles de prairies sont des refuges pour des oiseaux menacés comme l’alouette à cornes striée et la sturnelle des prés. Pendant ce temps, près de Melbourne, en Australie, de petits vestiges de prairies abritent des espèces rares, notamment des pollinisateurs indigènes comme les abeilles à bandes bleues, a déclaré Wintle, écologiste à l’Université de Melbourne. “Si nous perdons ces parcelles, non seulement nous avons perdu tout un type d’écosystème, mais nous perdons également ces services de pollinisation”, a-t-il déclaré à Vox. (Environ un tiers de la production alimentaire en Australie dépend des abeilles pollinisateurs.)

De nombreux correctifs sont également extrêmement anciens. Bell Bowl Prairie, par exemple, existe depuis au moins 8 000 ans. Et en conservation, le vieux c’est bien.

Selon Elizabeth Borer, écologiste des prairies à l’Université du Minnesota, les écosystèmes peuvent mettre beaucoup de temps à mûrir jusqu’à un point où ils peuvent supporter une grande variété d’espèces indigènes et résister aux menaces externes, telles que les plantes envahissantes.

Cela signifie que vous ne pouvez pas les recréer du jour au lendemain, et cela les rend essentiels aux projets de restauration – des efforts pour ramener les écosystèmes indigènes. Dans une région qui a perdu la majeure partie de son habitat, comme l’Illinois, les anciennes parcelles restantes peuvent fonctionner comme une banque, fournissant une source d’espèces à planter. “La valeur de la restauration est énorme”, a déclaré Borer à propos des petites parcelles. “C’est comme un stockage de mémoire pour cette région.”

De minuscules habitats menacés

Les petits habitats ont tendance à être extrêmement vulnérables car ils se trouvent à proximité des villes, des banlieues et des fermes – des endroits où les paysages d’origine ont déjà été découpés. Lorsqu’un aéroport cherche à s’agrandir, par exemple, il peut le faire aux dépens de parcelles de prairie. “Ce sont généralement les plus petites parcelles de végétation qui disparaissent en premier”, ont écrit Wintle et Bekessy.

Une partie du problème revient à cette fausse idée que plus c’est gros, mieux c’est. Il sous-tend la politique de conservation dans le monde entier. Dans des endroits comme l’Australie et le Canada, par exemple, vous pouvez souvent raser légalement de petites zones d’habitat indigène sans permis ni évaluation environnementale. “À l’heure actuelle, toutes ces politiques supposent simplement que ces petits correctifs ne valent rien”, a déclaré Riva.

Aux États-Unis, pendant ce temps, il n’y a pas beaucoup de lois qui protègent l’habitat, selon Bruce Stein, scientifique en chef à la National Wildlife Federation. Les lois américaines, telles que l’Endangered Species Act, sont principalement établies autour de la conservation des espèces individuelles. Ainsi, la préservation d’un patch dépend souvent de la découverte d’une espèce en voie de disparition qui y réside.

C’est particulièrement pertinent pour l’avenir de Bell Bowl Prairie.

Le 8 août 2021, un biologiste de l’État a trouvé le bourdon à tache rouillée en voie de disparition dans la prairie, et pendant un certain temps, il a semblé que cela pourrait suffire à sauver Bell Bowl. Pourtant, la Federal Aviation Administration, qui supervise l’aéroport, en consultation avec le Fish and Wildlife Service, est toujours susceptible de donner son feu vert au projet de route, a déclaré Robbie Telfer, un militant du groupe local Friends of Illinois Nature Preserves. C’est parce que l’abeille n’est pas entièrement dépendante de la prairie, dit-il. Ce pourrait vivre ailleurs.

Melissa Clark, porte-parole de FWS, a déclaré à Vox que le Service examinait l’évaluation de la FAA sur l’impact potentiel du projet routier sur le bourdon.

Mais, en fin de compte, c’est à la FAA de décider. Un porte-parole de la FAA a dit très peu de choses en réponse à une demande de commentaire, si ce n’est pour expliquer que c’est en consultation avec FWS.

Les défenseurs de l’environnement ont tenté pendant des mois de dialoguer avec l’aéroport pour trouver une solution alternative qui laisserait la prairie tranquille, a déclaré Telfer. Ils ont même travaillé avec une firme d’ingénierie pour fournir des recommandations sur la façon de construire la route autour de la prairie. Mais les responsables de l’aéroport n’ont pas répondu ou montré une volonté de travailler ensemble, a déclaré Telfer. Les hauts responsables de l’aéroport n’ont pas répondu à la demande de commentaires de Vox.

“C’est évidemment la chose la plus frustrante”, a déclaré Telfer. “Il n’y a tout simplement pas eu de collaboration, pas de partage d’informations, mais ils font tout ce qu’ils sont censés faire.”

Dans un monde idéal, a déclaré Telfer, l’État de l’Illinois protégerait la prairie en tant que réserve naturelle officielle. Cela lui accorderait une protection permanente par la loi de l’État. Toute stratégie visant à garder Bell Bowl intact serait une aubaine pour la faune indigène et la communauté locale.

Même la plus petite des parcelles herbeuses peut améliorer la santé humaine. Ce sont les espaces verts qui ont tendance à être proches des gens, par rapport, disons, à un grand parc national. Cela rend leurs avantages largement accessibles. Les arbres refroidissent les quartiers, les prairies stockent d’énormes quantités de carbone sous terre et les espaces verts, en général, offrent une série d’avantages pour la santé mentale.

“Partout, les gens ont ces habitats restants et vous ne savez peut-être pas qu’ils sont là”, a déclaré Jillian Neece, organisatrice chez Friends of Illinois Nature Preserves. “Pouvoir les localiser et se battre pour eux est quelque chose auquel les gens du monde entier peuvent s’identifier.”