New Delhi : Akshay Kumar peut-il faire un Vijay ? Ou Ravi Teja ? Depuis que la superstar de Bollywood a annoncé « Bell Bottom » pour une sortie en salles le 27 juillet, l’excitation est à la hausse. Les fans ainsi que les observateurs de l’industrie ont applaudi cette décision. L’espoir que, si les aspects pratiques de la pandémie le permettent, le geste d’Akshay lancera la première étape de la normalité du box-office pour le commerce du film hindi.

Après tout, le commerce maintient depuis un certain temps que, avec la vaccination en place et le monde s’ouvrant prudemment dans la dernière phase de déverrouillage, tout ce qu’il faudrait pour que le commerce du film hindi reparte, c’est un gros succès. Ceci, à son tour, nécessitait un film avec le bon quotient de divertissement, un battage médiatique avant la sortie et, surtout, une star qui n’a pas à trop faire d’efforts pour attirer les foules.

« Bell Bottom » d’Akshay est un thriller d’espionnage rétro qui se déroule dans les années 80, est tourné principalement au Royaume-Uni, mélange une action d’espionnage élégante avec un drame pop-patriotique, serait basé sur une histoire vraie, et les co-stars Vaani Kapoor, Huma Qureshi et Lara Dutta.

Le combo semblerait instantanément vendable, un artiste complet. Bollywood espère que le film aura le même impact que « Krack » de Ravi Teja pour l’industrie cinématographique telugu et « Master » de Vijay pour le cinéma tamoul en janvier, lorsque le commerce sur grand écran dans le Sud a fait une tentative courageuse de reprendre ses affaires alors même que le la première offre pour débloquer des cinémas a eu lieu cette année.

Pour mémoire, « Krack », réalisé avec un budget d’environ Rs 16 crore et sorti le 9 janvier, a géré plus de 60 crore en à peine quatre semaines, après avoir recueilli une première collection de week-end d’environ Rs 23 crore.

La sortie de « Master », coïncidant avec Makar Sankranti (14 janvier), était une décision ambitieuse, le film étant censé être budgétisé à environ Rs 125-135 crore. « Master » a fait de manière spectaculaire malgré le protocole de pandémie dans les théâtres et le public hésitant à s’aventurer. Le film a rapporté Rs 250 crore dans le monde selon India Today.

Bien entendu, sous réserve de l’ouverture des salles de cinéma, quelques autres films en hindi étaient programmés pour une sortie en salles en juillet. Avant que la deuxième vague de Covid ne frappe, « Shershaah » avec Sidharth Malhotra a été annoncé pour le 2 juillet.

Ayushmann Khurrana devait revenir au cinéma avec « Chandigarh Kare Aashiqui » le 9 juillet, tout comme la comédie à budget modeste « 14 Phere » avec Vikrant Massey et Kriti Kharbanda. « Gangubai Kathiawadi » de Sanjay Leela Bhansali, vedette d’Alia Bhatt, devait sortir après « Bell Bottom » d’Akshay le 30 août.

Aucun des films ci-dessus répertoriés comme sorties possibles en juillet 2021 n’a officiellement confirmé sa sortie à ce jour, et personne dans le commerce ne veut risquer de deviner si ces films seront à nouveau repoussés. Peut-être que les créateurs craignent que les affaires théâtrales dans toute l’Inde ne s’ouvrent pas suffisamment d’ici la première quinzaine de juillet ou, même si c’était le cas, le public pourrait ne pas être suffisamment convaincu pour s’aventurer dans les salles.

Au mieux, les salles pourraient ouvrir d’ici la fin juillet étant donné la situation actuelle (pour comprendre la situation immédiate, le Maharashtra, l’un des marchés nationaux les plus importants pour les films de Bollywood, a récemment déclaré que l’ouverture régulière des cinémas n’aurait lieu que dans les zones de niveau un tandis que le niveau deux zones seraient occupées à 50 pour cent).

Sur « Bell Bottom » d’Akshay, il est intéressant de noter que le 27 juillet, sa date de sortie choisie, est un mardi.

Ce qui signifie qu’Akshay et son bataillon de producteurs (Vashu et Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh, Monisha Advani, Madhu Bhojwani et Nikkhil Advani) se sont donné trois jours d’avance. Cela espérerait recueillir le bouche à oreille mardi, mercredi et jeudi, avant que le week-end ne commence le vendredi 30. Pour un film comme « Bell Bottom », qui n’est pas un artiste grand public conventionnel, un peu de buzz semblerait être la bonne chose à faire, à l’heure du déverrouillage ultra-prudent.

Akshay a actuellement une demi-douzaine de films alignés. Parmi ceux-ci, « Bell Bottom », « Sooryavanshi », « Atrangi Re » et « Prithiviraj » étaient prévus pour une sortie en 2021. Les rumeurs suggérant qu’Akshay souhaite publier « Sooryavanshi » sur Gandhi Jayanti n’ont été ni confirmées ni démenties. Deux autres films de la superstar, « Bachchan Pandey » et « Ram Setu », sont prévus pour l’année prochaine, et Akshay aurait terminé presque tous les tournages, à l’exception de « Ram Setu ».

Un examen rapide de cette liste vous indique tout de suite que l’accent d’Akshay avec ses sorties cette année et la suivante est de manière intéressante sur le divertissement tous azimuts.

Sous réserve des réalités pandémiques, si « Bell Bottom » démarre le commerce théâtral de Bollywood sur une note positive, cela donnerait certainement à Akshay un avantage sur les autres superstars. À une époque où OTT a été riche en l’absence d’activité cinématographique, la superstar d’Akshay, Salman Khan, a récemment appris avec « Radhe » que l’espace numérique ne se soucie pas beaucoup du pouvoir de la superstar traditionnelle de Bollywood. Akshay lui-même en serait également conscient. Il avait laissé tomber « Laxmii » sur OTT l’année dernière et l’impact était loin d’être un blockbuster.