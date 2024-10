Bell amène USA Network et Oxygen True Crime au Canada

Bell Média a signé un accord de licence avec NBCUniversal pour amener USA Network et Oxygen True Crime au Canada pour la première fois.

Le contenu des deux réseaux sera disponible à partir du 1er janvier. USA Network (anciennement Discovery) héberge des titres comme Costumes, L’autoroute à travers l’enfer, Héros du port de l’Est et Le Puissant. Oxygen True Crime, quant à lui, propose des likes

de Facteur médico-légal, Craignez votre prochain et Dateline : secrets découverts.

Jusqu’à présent, Bell affirme que certaines émissions populaires de USA Network et Oxygen True Crime, telles que Costumesainsi que les nouvelles séries des deux chaînes, seront diffusées sur Crave. De plus, le 1er janvier, les chaînes spécialisées existantes Animal Planet, Discovery Science et Discovery Velocity seront rebaptisées respectivement CTV Wild, CTV Nature et CTV Speed.

Bell affirme que ces cinq chaînes deviendront une « partie intégrante » de sa gamme de chaînes spécialisées de langue anglaise, qui comprend également CTV Sci-Fi, CTV Drama Channel, CTV Comedy Channel et CP24. La programmation des cinq chaînes spécialisées renommées sera disponible sur la télévision linéaire, sur CTV.ca, sur l’application CTV et sur Crave.

Bell affirme que des informations supplémentaires sur la programmation seront confirmées « à une date ultérieure ».

Crédit image : USA Network