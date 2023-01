Belkin s’engage sur un nouveau matériau respectueux de l’environnement pour ses meilleurs produits

Belkin, un nom bien connu dans le monde des accessoires et chargeurs pour smartphones, a annoncé aujourd’hui un changement dans les matériaux utilisés dans bon nombre de ses produits les plus populaires dans le but d’être plus respectueux de l’environnement.

La société a révélé que le nouveau matériau destiné à recouvrir bon nombre de ses produits est composé de 73 à 75 % de plastiques recyclés post-consommation (PCR), prenant essentiellement les déchets plastiques des consommateurs destinés à la décharge et les transformant en quelque chose d’utile. C’est quelque chose que nous pouvons tous soutenir avec environ 347 tonnes de plastique à usage unique qui seront mises en décharge en 2021.

Dans le même ordre d’idées, l’entreprise éliminera également tout le plastique de l’emballage, réduisant encore la quantité de matériau utilisé – une décision particulièrement intelligente lorsque l’emballage est généralement immédiatement jeté lors du déballage.

Ensemble, Belkin estime que les changements permettront d’économiser 7 000 tonnes métriques d’émissions de carbone et de réduire les émissions d’équivalent CO2 pour les produits spécifiques d’un énorme 67 %. C’est certainement un grand changement, et cela prendra du temps – Belkin vise à déployer les changements tout au long de 2023, dans le but d’être 100 % neutre en carbone d’ici 2023.

La question est de savoir quels produits Belkin bénéficient de la mise à niveau vers le matériau plus responsable et respectueux de l’environnement ? Le fabricant d’accessoires a confirmé que les produits suivants seront livrés avec le nouveau matériau PCR au premier semestre 2023, et que d’autres suivront plus tard dans l’année :

Ne vous attendez pas non plus à ce que la qualité ou la durabilité des produits Belkin utilisant le nouveau matériau PCR soient différentes de celles actuellement disponibles, Belkin affirmant qu’il y a “peu de différence entre les produits Belkin existants et les produits PCR Belkin”.

En fait, le seul cadeau qu’il est fabriqué à partir de matériaux recyclés devrait être l’emballage, avec “Made with Recycled Plastic Products” et “100% Plastic Free Packaging” fièrement affichés sur la boîte.

“Lorsque nous pensons à la différence qu’une entreprise de notre taille et de notre influence peut faire sur la planète, abandonner l’utilisation de plastiques vierges dans nos produits est une décision évidente”, a déclaré Steve Malony, PDG de Belkin.

L’accent renouvelé de Belkin sur les matériaux respectueux de l’environnement vous incitera-t-il à opter pour un accessoire de marque Belkin à l’avenir ? Ou s’agit-il toujours du prix le plus important ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez Twitter.

