Belkin et Spigen lancent les accessoires Apple Vision Pro

Les modèles d’iPhone 16 Pro de 1 To pourraient subir une baisse de performances

Les modèles d’iPhone 16 Pro configurés avec 1 To de stockage pourraient offrir des vitesses de lecture et d’écriture plus lentes pour réduire les coûts, rapporte DigiTimes. Ce changement fait partie du passage potentiel d’Apple à une mémoire flash NAND Quad-Level Cell (QLC) de plus haute densité pour ses modèles d’iPhone de 1 To, que la société serait actuellement « en train d’évaluer activement ». Apple utilise actuellement une NAND à triple niveau (TLC) plus coûteuse….