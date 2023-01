Belinda Clark: l’ancienne capitaine australienne devient la première joueuse de cricket à avoir une statue | Nouvelles du cricket

L’ancienne capitaine australienne et vainqueur de la Coupe du monde Belinda Clark est devenue la première joueuse de cricket à être honorée d’une sculpture au monde.

Cricket Australia a dévoilé jeudi une statue de Clark dans l’enceinte du terrain de cricket de Sydney, rejoignant d’autres grands australiens comme Richie Benaud, Steve Waugh, Stan McCabe et Fred Spofforth.

Clark a été capitaine de l’Australie pendant 12 ans et a remporté deux trophées de la Coupe du monde féminine ICC, amassant 15 matchs de test et marquant 919 courses à une moyenne de 45,95. L’Australienne est également membre du Temple de la renommée de l’ICC et porte également le prix de la joueuse australienne de cricket de l’année qui porte son nom.

“Je suis ravi d’avoir la sculpture en place et que les gens la regardent maintenant et se demandent peut-être ce que c’est, qui c’est et pouvoir raconter un peu une histoire est vraiment important”, a déclaré Clark. “La sculpture résume la capacité d’essayer – d’être courageux, de relever ces défis et de briser les conventions.

“Je veux que les gens retiennent que vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous y réfléchissez et que vous avez de bonnes personnes autour de vous, et je pense que j’ai eu beaucoup de chance d’avoir un grand soutien et d’avoir un peu d’imagination. pour amener mon jeu là où je voulais l’amener, et j’espère que le sport est dans un meilleur endroit pour cela.”

Clark a pris sa retraite du sport en 2005 après avoir également été capitaine de l’équipe dans 101 ODI, à la fin desquels elle était la meilleure buteuse de son pays dans ce format.

La joueuse de 52 ans, qui est devenue la première personne à marquer un double siècle ODI avec 229 contre le Danemark en 1997, a depuis été intronisée au Temple de la renommée de l’ICC et a occupé le poste de directrice générale de Women’s Cricket Australia.

La porte est de Lord's a été renommée en l'honneur de feu la baronne Rachael Heyhoe Flint. Heyhoe Flint a été la première joueuse de cricket féminine à mettre les pieds – en tant que joueuse – sur le terrain principal de Lord's en 1976.



En 2022, le Marylebone Cricket Club a rendu hommage à l’ancienne capitaine et pionnière de l’Angleterre Rachael Heyhoe Flint en renommant la porte nord de Lord’s après elle.

La baronne Heyhoe Flint, qui a été capitaine de l’Angleterre entre 1966 et 1978, est décédée en 2017 après avoir participé au premier match féminin disputé au Lord’s en 1976.