INGLEWOOD, Californie: Bill Belichick n’était pas sur le point de laisser une controverse sur les quarterbacks se développer, même au lendemain de l’une des pires performances offensives des New England Patriots depuis des années.

Quand on a demandé à Belichick après la défaite 24-3 de jeudi soir contre les Rams de Los Angeles s’il resterait avec Cam Newton ou déciderait de donner à Jarrett Stidham un essai prolongé, l’entraîneur de longue date n’a pas hésité.

«Heureux que vous ayez posé cette question. Cams notre quart-arrière, a déclaré Belichick lorsqu’on lui a demandé qui commencerait le 20 décembre contre Miami.

Newton a complété 9 des 16 passes pour 119 verges avec une interception et a terminé la nuit avec une note de 53,9 passeurs. Stidham est arrivé au quatrième quart pour la deuxième semaine consécutive et a été 5 sur 7 pour 27 verges.

Newton a parlé avant Belichick et a déclaré que ce n’était pas son appel sur qui devrait jouer QB.

«Je dois juste continuer à faire ce qu’on me demande avec la mentalité d’essayer de m’améliorer, dit-il.

Les Patriots avaient couru le ballon sur plus de 65% de leurs jeux lors de victoires contre l’Arizona et les Chargers de LA, mais ce plan n’allait pas être réalisable après avoir pris du retard 10-0 moins de 10 minutes après le début du match.

La Nouvelle-Angleterre a pris du retard 17-0 lors du premier jeu du deuxième quart lorsque Kenny Young a intercepté une passe destinée à Damien Harris et l’a reculée de 79 verges pour un touché.

Ce type de jeu est une anticipation. Je pensais qu’il avait dépassé le défenseur et essayé de le conduire. De toute évidence, cela ne s’est pas produit et a fini par être un chiffre d’affaires dans l’autre sens, a déclaré Newton.

Les Patriots se sont rendus aux Rams 2 lors de leur prochaine série, mais Newton a été arrêté pour une défaite de 2 verges au quatrième et but alors qu’il n’avait nulle part où aller ou lancer une option.

La Nouvelle-Angleterre a eu lieu sans TD offensif pour la deuxième fois cette saison et 15e depuis que Belichick est devenu entraîneur en 2000.

Nous savions exactement ce qu’ils allaient faire », a déclaré Newton à propos des Rams. «Nous devons être meilleurs et cela commence avec moi personnellement. Je dois faire plus de jeux. Nous n’avons pas joué un bon style ou une bonne marque ce soir.

Depuis qu’il a lancé 365 verges contre Houston le 22 novembre, Newton a dépassé pour un total de 172 lors des trois derniers matchs combinés.

Fox Sports a rapporté lors de l’émission d’avant-match de jeudi que la blessure abdominale de Newton, qui s’est manifestée sur le rapport de blessure des Patriots la semaine dernière, est pire qu’il ne l’a laissé entendre, mais le vétéran de 10 ans et MVP 2015 de la NFL a tenté de rejeter toute spéculation sur son santé.

Ce qui est certain, c’est que l’élan que Newton et les Patriots ont eu avec quatre victoires au cours des cinq derniers matchs à venir jeudi soir s’est effondré. La Nouvelle-Angleterre (6-7) compte sept défaites pour la première fois depuis 2002, l’année après leur premier de six titres du Super Bowl sous Belichick et semble susceptible de rater les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008.

La Nouvelle-Angleterre sera à au moins deux matchs de la dernière wild card de l’AFC après les matchs de ce week-end. Indianapolis (8-4), qui occupe actuellement la dernière place, se rend à Las Vegas (7-5), et Baltimore (7-5) est à Cleveland (9-3). Les Patriots terminent la saison contre les Dolphins (8-4), les Bills en tête de l’AFC-Est (9-3) et les Jets sans victoire (0-12).

Newton sera un joueur autonome à la fin de la saison, ce qui a fait se demander pourquoi les Patriots n’essaieraient pas de donner une chance à Stidham. Mais Belichick est plus concentré sur le présent.

Il a travaillé dur et a profité des opportunités. Ce n’est pas vraiment le point pour le moment, dit-il.

