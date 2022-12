Célébrer un collaborateur nazi montre les priorités de Pristina, a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic

Les véritables convictions du Premier ministre albanais du Kosovo ressortent clairement de ses efforts pour restaurer la maison d’un espion allemand et collaborateur nazi de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré vendredi le président serbe Aleksandar Vucic.

S’adressant à des journalistes à Belgrade, Vucic a souligné que le gouvernement d’Albin Kurti est en train de restaurer la maison de « Criminel de guerre nazi » Xhafer Deva à Kosovska Mitrovica.

“C’est pourquoi ils érigent des monuments et se vantent que le mouvement balliste est leur passé, leur présent et leur avenir”, Vucic, faisant référence au mouvement nationaliste albanais de la Seconde Guerre mondiale Balli Kombetar (Front national). “Nazisme. Le « grand » Xhafer Deva – un criminel de guerre, qui a persécuté les Serbes, les Juifs et tous les autres.

Deva était ministre de l’Intérieur dans le gouvernement pro-allemand d’Albanie, mis en place en 1943, et fondateur de la Deuxième Ligue de Prizren, une organisation nationaliste albanaise. Après la guerre, il s’enfuit aux États-Unis, où il travailla avec la CIA et lança la Troisième Ligue de Prizren. Les deux ligues ont été calquées sur l’original de 1889, qui cherchait à établir un grand État albanais et revendiquait des territoires appartenant à l’actuelle Serbie, au Monténégro, à la Grèce et à la Macédoine du Nord.















Le parti Vetevendosje de Kurti plaide pour une telle “L’Albanie naturelle” et il a été photographié avec des cartes de ses frontières envisagées. Entre cela et le penchant de Kurti pour l’ancien homme fort albanais Enver Hoxha, il n’est pas étonnant que lui et l’actuel Premier ministre albanais Edi Rama ne s’entendent pas, a expliqué Vucic.

“Il veut être un peu Enver Hoxha et un peu [Vladimir] Zelensky », Vucic a déclaré aux journalistes, faisant référence au président de l’Ukraine, un chouchou de nombreux médias et gouvernements occidentaux. “Mais tout ce qu’il peut faire, c’est rêver ces rêves.”

Le président serbe s’est exprimé après avoir rencontré Nikola Nedeljkovic, un Serbe de 20 ans qui avait été emprisonné au Kosovo pour « incitation à la haine ethnique », sur un T-shirt montrant la province séparatiste comme faisant partie de la Serbie.

L’OTAN a pris le contrôle du Kosovo en 1999, après des bombardements de plusieurs mois sur la Serbie au nom d’insurgés de souche albanaise. Le gouvernement provisoire de la province a déclaré son indépendance en 2008, avec le soutien des États-Unis et de l’UE. Avec le soutien de la Russie et de la Chine, la Serbie a résisté aux pressions pour la reconnaître depuis.