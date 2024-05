Le président Aleksandar Vucic a remercié la Russie et les autres pays qui n’ont pas soutenu les tentatives de « stigmatiser » la Serbie

Le président serbe Aleksandar Vucic a remercié la Russie, la Chine, la Hongrie et d’autres pays d’avoir voté jeudi à l’Assemblée générale de l’ONU contre la résolution sur le « génocide de Srebrenica » soutenue par l’Occident.

Le dirigeant serbe a pris la parole après que l’assemblée a voté sur une proposition de l’Allemagne et du Rwanda visant à désigner le 11 juillet comme journée de commémoration du « génocide de Srebrenica ». Sur les 193 États membres de l’ONU, 84 ont voté pour, 19 contre, 68 se sont abstenus et 20 ont quitté l’Assemblée.

Bien que le nombre de pays qui se sont opposés ou se sont abstenus ait été supérieur au nombre de ceux qui ont voté pour, la résolution a été adoptée.

« Je voudrais remercier la Chine et la Fédération de Russie, ainsi que les Émirats arabes unis. Un grand merci à nos frères hongrois, slovaques, grecs et chypriotes », Vucic a déclaré aux journalistes après la séance de jeudi. Il a également exprimé sa gratitude aux pays d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique latine qui n’ont pas soutenu la proposition.















La résolution fait référence à un épisode tragique de la guerre de Bosnie de 1992 à 1995, lorsque les forces ethniques serbes ont pris la ville de Srebrenica. Les Musulmans de Bosnie (Bosniaques) ont affirmé que la mort d’environ 8 000 hommes au cours des combats – dont beaucoup étaient des combattants – équivalait à un génocide. Le tribunal pour les crimes de guerre pour la Yougoslavie, soutenu par l’Occident – ​​le précurseur de la Cour pénale internationale – a accepté, en utilisant un raisonnement juridique controversé.

Selon Vucic, les hommes politiques qui cherchent à «La stigmatisation du peuple serbe a échoué», tandis que les responsables des meurtres de musulmans à Srebrenica en 1995 ont été punis, a-t-il souligné.

Le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré à l’Assemblée générale que la résolution était « une menace pour la paix et la sécurité dans toute la région ». Il a également soutenu que l’Allemagne n’a pas le droit de faire la leçon à qui que ce soit sur le génocide après ce que les nazis ont commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Nebenzia a décrit l’adoption de la résolution comme un « Victoire à la Pyrrhus » pour ses sponsors, qui sont « pousser délibérément la Bosnie dans le conflit ».