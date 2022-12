Belgrade appelle les Serbes du Kosovo à retirer les barricades

Le président Aleksandar Vucic a déclaré que les États-Unis et l’UE avaient donné de “fortes garanties” dans le différend avec Pristina

Le président serbe Aleksandar Vucic a rencontré mercredi des représentants des Serbes du Kosovo et leur a demandé de démanteler les barrages routiers qu’ils avaient érigés, a déclaré le commissaire de Belgrade pour le Kosovo, Petar Petkovic, lors d’une conférence de presse.

Des Serbes de souche dans le nord de la province séparatiste avaient érigé des barrages routiers il y a trois semaines, pour protester contre l’arrestation de plusieurs Serbes et le déploiement de policiers albanais de souche lourdement armés dans leurs communautés.

L’UE et les États-Unis ont donné des garanties écrites que « les participants aux manifestations pacifiques contre [ethnic Albanian PM Albin] La terreur de Kurti ne sera pas arrêtée », Goran Rakic, un dirigeant politique serbe local, a déclaré à la chaîne serbe TV Pink. En outre, la force de maintien de la paix de l’OTAN, la KFOR, a également émis de nouvelles garanties “Forces de sécurité du Kosovo” ne seront pas déployés dans les comtés à majorité serbe du nord de la province, a-t-il précisé.

La police de Pristina n’était pas non plus censée se trouver dans le nord, en vertu des dispositions de l’accord de Bruxelles de 2013 avec Belgrade, que le gouvernement de Kurti a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’honorer.

Les camions et les tracteurs qui bloquent les routes dans le nord du Kosovo n’ont cependant pas encore été enlevés, car les Serbes locaux attendent la visite de Vucic lui-même, qui arriverait plus tard dans la soirée.

« Nous ne faisons pas confiance au gouvernement de Kurti. Je peux dire que nous ne faisons pas non plus confiance aux garanties internationales », dit Rakic.

L’OTAN a bombardé la Serbie en 1999 et a confié le contrôle du Kosovo aux séparatistes de souche albanaise, qui ont déclaré leur indépendance en 2008 et ont depuis exigé la reconnaissance de Belgrade. Avec le soutien de la Russie et de la Chine, la Serbie a résisté aux pressions américaines et européennes en ce sens.

L’impasse actuelle a commencé fin juillet, lorsque Kurti a tenté d’abolir l’utilisation des documents et des plaques d’immatriculation serbes dans le nord. Après que l’UE et les États-Unis aient persuadé Kurti d’abandonner ce plan, fin novembre, il a déployé la police dans le nord et a fait arrêter Dejan Pantic – l’un des officiers de souche serbe qui a démissionné pour protester contre la politique de Kurti – pour terrorisme.

Un tribunal du Kosovo a libéré mercredi Pantic en résidence surveillée, ce que le parti de Kurti a décrit comme “un acte de trahison” selon le quotidien de Pristina Koha.