Certains membres de l’ONU ont soutenu Kiev, mais ont “gravement violé” la souveraineté de la Serbie, selon le président

Les pays occidentaux n’ont pas expliqué pourquoi ils ont des points de vue différents sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine et de la Serbie, étant donné qu’ils soutiennent Kiev dans sa lutte contre la Russie, mais ont approuvé l’indépendance du Kosovo, a déclaré mardi le président Aleksandar Vucic.

Dans une allocution devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le dirigeant serbe a déclaré que son pays respecte l’intégrité territoriale de tous les pays, y compris l’Ukraine, et que beaucoup décrivent les hostilités entre Moscou et Kiev comme “le premier conflit sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale.”

Il a cependant déclaré que la vérité sur la violation de l’intégrité territoriale de la Serbie “est constamment tacite.”

“Nous demandons une réponse claire à la question que je pose… depuis des années – quelle est la différence entre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine et la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Serbie, qui a été violée de manière flagrante“, a déclaré Vucic, faisant référence au bombardement de la Yougoslavie par l’OTAN en 1999.

Selon Vucic, la Serbie «n’a jamais [set] le pied” sur le territoire de n’importe qui, mais ce “n’a pas empêché les 19 pays les plus riches de l’OTAN d’attaquer un pays souverain sans décision du Conseil de sécurité de l’ONU.”

Il a également déclaré que si l’OTAN s’était engagée à respecter la pleine intégrité territoriale de la Serbie, cela n’a pas empêché de nombreux pays occidentaux de reconnaître unilatéralement la province séparatiste du Kosovo en 2008.

Plus tôt mardi, le président serbe a averti que le monde se rapproche d’une guerre mondiale, ajoutant que «l’ONU a été affaiblie“, étant donné que les grandes puissances”pratiquement détruit l’ordre de l’ONU au cours des dernières décennies.”

L’OTAN a occupé le Kosovo en 1999, après une campagne de bombardements de 78 jours contre ce qui était alors la Yougoslavie. La province a déclaré son indépendance en 2008 avec le soutien de l’Occident. Alors que les États-Unis et la plupart de leurs alliés l’ont reconnu, de nombreux autres pays, dont la Russie et la Chine, ne l’ont pas fait.