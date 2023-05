Belgorod. Les combats entre la « milice partisane russe » et l’armée se poursuivent | Nouvelles du monde

Des volontaires russes au poste frontière de Belgorod (Photo : AP/east2west) Les combats à Belgorod sont entrés dans leur deuxième journée après que les « combattants partisans russes » ont traversé la frontière de Ukraine. Située à environ 400 miles de Moscou, la ville russe est devenue vulnérable aux effets de la guerre, et son propre gouvernement y a largué une bombe en avril. Des images d’un « groupe de sabotage » présumé composé de Russes anti-Poutine pénétrant sur le territoire du district de Graivoron, à la frontière de l’Ukraine, ont commencé à apparaître sur Telegram lundi matin. Bien que ceux-ci restent non vérifiés, des informations indiquent que le siège local du ministère de l’Intérieur et le service de sécurité du FSB ont été pris pour cible. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, a confirmé que les forces ont continué à balayer la zone rurale, où l’attaque présumée a eu lieu. Au moins 10 civils ont été blessés et un est mort, a-t-il ajouté, exhortant également les habitants qui ont évacué lundi à rester sur place et à ne pas retourner chez eux. «Nous vous ferons savoir immédiatement quand ce sera sûr. Les agences de sécurité mènent toutes les actions nécessaires», a déclaré M. Gladkov. « Nous attendons la fin de l’opération antiterroriste. »



Une explosion majeure aurait frappé le bâtiment du service de sécurité russe du FSB dans la région pendant la nuit (Photo: east2west news)



Le Kremlin a blâmé les saboteurs ukrainiens pour l’attaque (Photo: east2west news) Il était impossible de vérifier qui était derrière l’attaque ou quels étaient ses objectifs, mais la désinformation a rapidement fait son chemin sur les chaînes russes et ukrainiennes. Moscou a blâmé les saboteurs militaires ukrainiens, mais Kiev a déclaré qu’il s’agissait d’un soulèvement contre le Kremlin par des partisans russes. Le journal ukrainien Hromadske a cité les services de renseignement militaires ukrainiens selon lesquels deux groupes armés d’opposition russe, la Légion de la liberté de la Russie et le Corps des volontaires russes (RVC), étaient à l’origine de l’attaque. Hromadske a déclaré que les deux étaient composés de ressortissants russes déterminés à combattre les autorités du Kremlin. La seule force politique motrice dans un pays totalitaire aux vis serrées est toujours une guérilla armée. #Ukraine regarde les événements dans le #Belgorod région de #Russie avec intérêt et en étudiant la situation, mais cela n’a rien à voir avec cela. Comme vous le savez, les chars… — Михайло ÐŸÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ñ Ðº (@Podolyak_M) 22 mai 2023 Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a tweeté que Kiev « surveillait les événements dans la région de Belgorod » mais n’était pas impliqué. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les forces de sécurité russes se sont « très probablement » heurtées à des partisans dans au moins trois endroits de Belgorod. « La Russie est confrontée à une menace sécuritaire multi-domaines de plus en plus grave dans ses régions frontalières, avec des pertes d’avions de combat, des attaques à l’engin explosif improvisé sur les voies ferrées et désormais une action partisane directe », a-t-il déclaré dans un tweet aujourd’hui. En plus de l’incursion présumée, M. Gladkov a signalé lundi de multiples attaques de drones sur Graivoron et d’autres colonies de la région de Belgorod. En savoir plus : Journal Metro

Les attaques n’ont fait aucune victime, mais ont endommagé des bâtiments et provoqué un incendie. Deux autres drones ont été abattus par les systèmes de défense aérienne de la région plus tôt dans la journée. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le président avait été informé et que des travaux étaient en cours pour chasser les « saboteurs », a rapporté l’agence de presse officielle RIA Novosti. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source