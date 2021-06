Belgique vs. Russie – Rapport de match de football – 12 juin 2021

La Belgique a battu la Russie 3-0 grâce à un doublé de Romelu Lukaku pour ouvrir sa campagne de Championnat d’Europe samedi.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Lukaku a ouvert le score pour la Belgique dès le début, puis a couru vers la caméra au bord du terrain et a déclaré « Chris, Chirs, je t’aime », en hommage à son coéquipier de l’Internazionale Christian Eriksen, qui s’est effondré sur le terrain et a été allongé lors du match du Danemark contre la Finlande plus tôt. dans la journée.

La Belgique a ensuite pris une avance de deux à la 34e minute après qu’une erreur défensive de la Russie ait permis à Thomas Muenier de bondir sur un ballon lâche et de tirer à la maison pour donner une avance confortable à l’équipe de Roberto Martinez à la mi-temps.

La Russie a tenté en vain de revenir dans le match en seconde période et Lukaku a mis les choses au lit juste avant le temps plein avec un autre but pour donner les trois points à la Belgique et la placer en tête du groupe B.

La supériorité évidente de la Belgique était évidente tout au long de la rencontre à Saint-Pétersbourg, et la victoire de l’équipe de Martinez est venue sans Kevin De Bruyne, sorti sur blessure, et seulement une apparition de remplacement du capitaine Eden Hazard, un autre des talismans de l’équipe.