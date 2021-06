Belgique vs Portugal – Rapport de match de football – 27 juin 2021

La Belgique a éliminé dimanche le Portugal, champion en titre, grâce à une victoire 1-0 en huitièmes de finale du Championnat d’Europe.

Thorgan Hazard a marqué une frappe à longue distance sensationnelle à la fin de la première mi-temps pour propulser les Belges en quarts de finale et renvoyer Cristiano Ronaldo & Co. chez eux à l’Estadio Olímpico de la Cartuja à Séville.

La victoire des hommes de Roberto Martinez met en place un affrontement fascinant avec l’Italie dans les huit derniers. Mais ils devront peut-être jouer les Italiens sans deux de leurs plus grandes stars.

Une première mi-temps méfiante a vu son premier but trois minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps lorsque Hazard a décoché un tir plongeant imparable bien à l’extérieur de la surface pour mettre la Belgique en tête à juste titre.

Le but était le deuxième de Hazard au tournoi et a mis les Belges sur le devant de la scène avant la pause.

La Belgique a reçu un coup dur quelques minutes après le redémarrage lorsque Kevin De Bruyne a été remplacé pour une blessure apparente. L’influent milieu de terrain a été remplacé par Dries Mertens.

De Bruyne s’assit en montrant sa cheville et secoua la tête. Il semblait aller bien après s’être blessé pour la première fois sur un tacle par derrière en première mi-temps, mais il n’a pas pu continuer après seulement deux minutes en seconde mi-temps.

Les problèmes de blessures se sont aggravés à quelques minutes du temps plein lorsque Eden Hazard a été retiré avec une blessure apparente aux ischio-jambiers après s’être retiré d’un défi et avoir demandé un remplaçant sur la ligne de touche proche.

La Belgique jouera son match tant attendu contre l’Italie le vendredi 2 juillet à Munich.