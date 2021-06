Belgique vs Croatie – Rapport de match de football – 6 juin 2021

(ajoute des citations)

BRUXELLES, 6 juin (Reuters) – Le Belge Romelu Lukaku a souligné son statut de l’un des meilleurs attaquants du monde avec son 60e but international pour assurer une victoire 1-0 sur la Croatie lors de leur échauffement pour l’Euro 2020 dimanche.

Lukaku a frappé d’une course de but à la 38e minute pour remporter le match pour les Belges les mieux classés, qui commenceront l’Euro avec confiance après une performance convaincante.

Ils ont haussé les épaules d’un bon départ de la Croatie pour profiter d’une victoire confortable, qui aurait pu avoir un score plus important s’ils avaient saisi toutes leurs chances, car ils ont confirmé leur statut de favori de l’Euro 2020.

Le but est venu lorsque les autres prétendants au Championnat d’Europe, la Croatie, n’ont pas réussi à dégager un corner et Lukaku a été le premier à pivoter et à accrocher le ballon à la maison après que Jason Denayer l’ait placé pour lui.

Lukaku avait frappé une frappe puissante contre la barre transversale sept minutes plus tôt alors qu’il haussait les épaules de trois marqueurs pour se retourner et tirer vers le but. Yannick Carrasco était le premier au rebond mais envoyait aussi sa tête contre la barre.

Lukaku aurait dû marquer un deuxième but à trois minutes de la fin, mais le gardien croate Dominik Livakovic a effectué un arrêt sur la ligne de but à bout portant pour empêcher sa puissante tête.

Carrasco et Nacer Chadli ont créé de bonnes occasions tandis que la meilleure occasion de la Croatie est tombée pour remplacer Josip Brekalo dans les arrêts de jeu, mais il a été refusé par le gardien Thibaut Courtois.

« J’ai fait ce que j’avais à faire pour l’équipe », a déclaré Lukaku après le match.

« Ce résultat nous donne un bon sentiment. Maintenant, il s’agit juste d’être un peu plus affûté et de préparer les autres joueurs à 100% », a-t-il ajouté, avec le capitaine Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Axel Witsel qui se battent tous pour la condition physique.

« Alors beaucoup de choses sont possibles. »

Hazard a fait sa première apparition pour la Belgique depuis novembre 2019 en tant que remplaçant pour les huit dernières minutes alors qu’il cherche à se remettre en forme après une saison marquée par les blessures. Cela a augmenté ses chances de commencer le match du groupe B de samedi contre la Russie à Saint-Pétersbourg.

Pourtant, le doute persiste sur De Bruyne, qui ne doit rejoindre l’équipe que lundi et a subi une double fracture faciale lors de la finale de la Ligue des champions il y a un peu plus d’une semaine.

Witsel ne devrait disputer les huitièmes de finale qu’après une opération d’Achille en début d’année.

La Croatie, finaliste de la Coupe du monde il y a trois ans, débutera sa campagne du Groupe D contre l’Angleterre à Wembley dimanche prochain. (Écrit par Mark Gleeson à Cape Town; Montage par Ken Ferris et Toby Davis)